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Автор Марина Кравцова

Рождество - детская сказка и мистерия

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Кажется, что этот удивительно светлый, но какой-то загадочный, проникнутый теплотой детской сказки и в то же время самой таинственной и непостижимой мистерией, — кажется, этот праздник был всегда! Ночь в Вифлееме, когда свершилось событие, которого так долго ждали… Ведь пришествие Самого Бога в мир людей для спасения их от власти греха и вечной смерти было предсказано пророками задолго до осуществления этого величайшего таинства.

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Как-то не верится теперь, что праздник Рождества Христова моложе, чем такие великие христианские праздники, как Пасха — Воскресение Господне, Вознесение, день Сошествия Духа Святаго на апостолов…

Рождество Господа Иисуса Христа по плоти не праздновали до III века. Почему? Во-первых, не было обычая отмечать дни рождения — в ветхозаветной литературе мы не встретим ни одного упоминания дня рождения кого-либо из праведников. Так же и древние христиане не придавали значения дню рождения как таковому. Сейчас мы с благодарностью Богу говорим о том, что каждый христианин в день, в который он увидел этот мир, должен возносить Господу хвалу за удивительный подарок — жизнь, явление из небытия. Но в те времена, когда вера, крепкая, пылающая, позволяющая свершать чудеса, "горы двигать", пронизывала всю жизнь христианина, сам факт зарождения человека, на земле, в первородном грехе, под властью порока, терялся в грандиозности того события, что совершается с душой во время Крещения — рождения в новую жизнь, омовения от скверны, принятия благодати и созидания человека как члена Христовой Церкви. Недаром еще долгое время христиане праздновали именины — день Крещения, но не дни рождения. Днем рождения же у древних христиан считался, как ни странно это звучит сейчас для нас, день смерти. Рождения в новую, настоящую, вечную жизнь с Господом: "Не умерли те, праздник рождения которых мы совершаем, но, возродившись, живут они, так как они сделались причастниками Христа, Который есть жизнь всех".

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Только во II-III веках были сделаны первые попытки установить дату Рождества Христова, чтобы выделить этот день как один из великих праздников. Не сразу Церковь стала чествовать и Крещение Господне, и установлено это торжество было раньше, чем Рождество стало самостоятельным праздником. Установление празднества Крещения противопоставлялось празднику еретиков-гностиков. Оно получило у православных название — Богоявление, и название это заключало в себе особый смысл. Церковь хотела подобным образом показать, что в день, когда Господь Иисус Христос пришел креститься к святому пророку Иоанну на реку Иордан, народу был явлен истинный Господь, пребывающий предвечно, Божественность Которого была присуща Ему изначально, до установления всяческих времен и сроков, но вовсе не получена в момент Крещения; что Он был Богом, а не стал Богом. Но в то же время и не в Таинстве Крещения Иисус-Бог соединил Свою Божественность с человечеством — это произошло во время Его чудесного Рождества.

Так в ответ на различные противоречащие друг другу ереси возникла необходимость выделить, особо подчеркнуть событие Рождества Христова. Православная Церковь объединила в одном праздновании Богоявления два события — Рождество Господа Иисуса Христа и Его Крещение. Собственно, с таким событием, как необыкновенное рождение Бога по плоти от Пресвятой Девы Марии наименование Богоявления соотносилось лучше, чем с событием Его Крещения.

В IV, в V, отчасти в VI веках в церквях Палестины, Египта, в других землях Востока Богоявление праздновалось 6 января по старому стилю. Но эта дата установилась не сразу, поначалу на Востоке Богоявление отмечали в разное время. На Западе это торжество стало известно благодаря Никейскому собору 325 года — Первому вселенскому собору.

Сейчас 6 января по старому или 19 января по новому стилю мы торжественно вспоминаем Крещение Господне, и праздник этот отделен от Рождества. Почему?

Впервые разделение произошло в первой половине IV века в Римской церкви припапе Юлии. Предполагают, что причиной его послужило желание отвлечь христиан от языческого праздника Непобедимого солнца, который зародился в III веке, справлялся с большим блеском в конце декабря и был объявлен праздником света и жизни.

25 декабря 330 года в Риме была отслужена первая Рождественская служба — во имя истинного Света и Жизни, бессмертного Непобедимого Солнца.

На самом деле Церкви неизвестна точная дата рождения Спасителя. "Но уже в IV веке Церковь пришла к единодушному решению этого вопроса именно в пользу 25 декабря, и на основании приблизительно следующих соображений. Месяц и день смерти Христовой точно известен из евангелий; а в Церкви издавна распространено было убеждение, что Христос должен был находиться на земле полное число лет, как число совершенное. Отсюда следовало, что Христос зачат был в тот же день, в который пострадал, то есть в еврейскую пасху, в тот год приходившуюся на 25 марта. Отсчитывая отсюда девять месяцев, получали для Рождества Христова дату 25 декабря. Эту дату принимает уже святой Ипполит (III век); ее защищают святой Златоуст и блаженный Августин" (М. Скабалланович, "Православное Рождество").

"Чем 25 декабря удобнее для празднования события, точной даты которого никто не знает? На этот вопрос есть два ответа. Во-первых, Церковь приняла наиболее обоснованный вариант из разных.

Вот как представляет его святитель Иоанн Златоуст. Если Захария был первосвященником и его каждение в храме во время явления архангела Гавриила было жертвой очищения (а день очищения приходится на сентябрь), то, по евангелисту Луке, Благовещение Богородицы состоялось на шесть месяцев позже — в марте, а значит, родиться Спаситель должен был в декабре" (Владислав Богомольников, "Двойной единый праздник").

От Римской церкви празднование Рождества как самостоятельного торжества приняли Восточные поместные церкви, это нововведение было установлено на Константинопольском соборе. В Константинополе впервые Рождество праздновалось Церковью около 377 года стараниями императора Аркадия. Затем новая богослужебная практика распространилась по всему православному Востоку.

И доныне из века в век, из года в год чествуется Рождество Христово православными христианами в ночь на 25 декабря по юлианскому календарю.

…В Святую ночь рождения Спасителя мира Ангелы воспели на небесах: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение". Простые пастухи удостоились чудесного видения Ангелов, возвестивших, что родился Спаситель, и пришли поклониться Ему. Знаменуя рождение Господа, в небе зажглась удивительная звезда, и мудрецы, путешествующие с Востока, чтобы поклониться Младенцу Иисусу Христу, видели Рождественскую звезду, она шла по небу и вела за собой, указывая путь…

Звезда "шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну" (Мф. 2:9-11).

Украшая в прошлом новогодние елки пятиконечными кремлевскими звездами, люди нередко не знали о том, что звезда на вершине наряженной ели, изначально — Рождественского дерева, на самом-то деле всегда символизировала ту самую, Вифлеемскую, названную так потому, что привела мудрецов в город, где родился Спаситель…

Вифлеем (дом хлеба) — маленький скромный городок, расположенный на возвышенности. "Вид на Вифлеем издали очень красив. Среди плодородных полей, окруженный со всех сторон холмами, он действительно представляет одну из живописнейших местностей Палестины…

Он был местом рождения Давида, царя, пророка и псалмопевца, почему и называется иначе городом Давидовым (Лк. II, 4-11)… Пресвятая Дева Мария жила в Назарете, но вследствие римской переписи она должна была идти в Вифлеем, так как происходила из дома и потомства Давида, икогда вместе с Иосифом остановилась здесь, то в это время родился Богомладенец Иисус, за неимением мест в гостинице положенный и повитый ею в яслях" (Библейская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2005).

Рождественская звезда… Что это было за таинственное явление — до сих пор на этот вопрос не дано однозначного ответа. И святые отцы, и ученые высказывали различные мнения: что это была новая звезда или комета, или скопление планет. Некоторые учителя Церкви считали, что под видом небесного светила явилась благочестивым мудрецам святая Ангельская сила: "Слыша о звезде, не думай, что она была одна из видимых нами: нет, то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Поелику волхвы занимались наукою о звездах, то Господь и привел их этим, для них знакомым знаком…" (Феофилакт Болгарский).

Как бы то ни было — сегодня Рождественская звезда ярко сияет над духовным Вифлеемом, и христиане, проходя во время Рождественского поста путь волхвов, стараются подражать им в смирении и стремлении к Богу, чтобы всех озарили светозарные лучи в светлую праздничную Ночь. Значение этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление ведем мы от Рождества Христова. А на Руси этот праздник был особенно любим.

В сочельник до "вечерней звезды", то есть до вечерних песнопений "Волсви же со звездою путешествуют", ничего не ели и не садились за стол. Родители рассказывали детям о том, как волхвы и пастухи пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу и принесли ему дорогие подарки. Ребятишки с малых лет перенимали от старших сложившиеся веками традиции и обычаи.

В домах украшали любимую с детства рождественскую елку.

Кстати, лесная красавица пришла в Россию из Германии относительно недавно — при Петре I. Вечная зелень ели и других растений (можжевельника, лавра, омела) была символом неувядающей жизни. Поэтому и стали у нас украшать еловыми ветками дома и храмы.

А в ночь Рождества Христова по всей стране, в малых и больших церквах, совершалось торжественное Богослужение.

С самого утра Великого дня Рождества славили Христа: ходили "со звездой" по домам, пели церковные гимны и народные колядки о рождении Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах.

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Любовь к празднику выражалась и числом храмов и монастырей, возводимых в честь праздника Рождества Христова. Самый известный храм в России, посвященный этому Празднику — храм Рождества Христа Спасителя в Москве. На Рождество Христово, 25 декабря 1812 года, император Александр I подписал высочайший Манифест о создании в честь победы над армией Наполеона храма "…в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели… Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков".

С 1917 года, в атеистическом советском государстве, о Рождестве и упоминать запрещалось, не только праздновать. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную (и строго следили, чтобы у любой изображаемой звезды было только пять лучей), зеленая ель также была подвергнута опале, как рождественский символ. Люди, пережившие те лихие времена, рассказывают, как тайком проносили зеленые веточки в дом и прятали их в дальних комнатах от посторонних глаз. В 1933 году специальным Указом правительства ель вернули людям, но уже как новогоднюю.

В годы репрессий Рождественские службы совершали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах и ссылках. Рождество праздновали в самых невероятных условиях, рискуя потерять работу, свободу и даже жизнь.

Но история России продолжается, и Постановлением президента РСФСР 1991 года Рождество Христово вновь является официальным праздничным днем для всех народов Российской Федерации.

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Рождество: сочельник - не только трапеза Рождество: сочельник - не только трапеза

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