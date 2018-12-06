Зачем нужны святые покровители?

Верующие традиционных христианских Церквей чтят святых, обращаются к ним в своих проблемах. Но зачем это делать, если есть Бог, к которому можно воззвать напрямую? Так призывают делать протестанты, отвергая молитвенную помощь угодников Божьих и отказывая им в каком-либо влиянии на судьбы живых и умерших. Что говорит на этот счет учение Церкви?

С началом Реформации сторонники обновления порядков в Католической Церкви, начиная с Мартина Лютера, восприняли идею святых в штыки. Мощи предавались огню, осквернялись, почитание их объявили идолопоклонством и исключили из богослужебной практики протестантских церквей, оправдывая это возвращением к первохристианским временам и Священному Писанию, не замутненному Преданием Церкви.

При этом обычно апеллируют к жесткой критике Христом "предания старцев" — современных Спасителю фарисеев. Однако при этом в упор не замечают слов самого чтимого протестантами апостола Павла: "Итак, братия, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом или посланием нашим" (2 Фес .2:15) Тем самым "реформаторы" не желают видеть разницы между преданием ложным и истинным, отвергая и то, и другое оптом. А на деле они заменяют не нравящееся им Предание Древних Церквей собственным, состоящим из своих богословских сочинений и толкования Библии.

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Впрочем, несостоятельность протестантского отношения к святым видна даже из Священного Писания и столь превозносимой ими практики древних христиан. Например, в Ветхом Завете описывается эпизод, как несущие тело умершего к погребению иудеи, испугавшись приближения врагов, бросили его в первую попавшуюся гробовую пещеру-склеп. А там находились мощи пророка Елисея, после прикосновения к которым умерший воскрес. (4 Цар. 13:21)

За советом к умершему пророку Самуилу, помазавшему его на царство, в минуту смертельной опасности обращается и царь Саул, впрочем, не получивший от этого пользы ввиду своей нераскаянности в грехах перед Богом.

В евангельской притче о богаче и Лазаре святой праведный пророк Авраам предстает имеющим власть как облегчить муки страдающего в аду грешника, так и даже отпустить его временно на Землю, чтобы он мог предупредить своих братьев о грозящей им участи. И не делает этого он лишь по причине бессмысленности подобных действий.

"…Авраам сказал богачу: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят". (Лк.16:29-31)

О святых вспоминается и в связи с Распятием Христа: "И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим". (Мф.27:52)

Прямым текстом говорится о молитвенном предстательстве святых перед Богом в Апокалипсисе, написанном любимым учеником Христа, апостолом Иоанном Богословом. "И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога". (Апок.8:2-4) Наконец, надписи на дреневримских катакомбах, служивших местом тайных собраний первых христиан, а также их погребения, часто содержат слова: "Моли Бога о нас".

Здесь следует уточнить, что понятие святости в ту эпоху сильно различалось от нынешнего. Святым (не абсолютно безгрешным, но проводником Благодати Святого Духа благодаря принадлежности к Церкви — Телу Христову) считался любой верующий, умерший в мире с Церковью. Справедливости ради надо заметить, что тогдашние христиане в подавляющем большинстве были либо мучениками, либо исповедниками, подтвердившими свою веру в периоды гонений.

Когда же после фактического превращения христианства в государственную религию при императоре Константине Великом в Церковь стали приходить не по зову сердца, с готовностью пойти за веру на муки и смерть, а "за компанию" — понятие святости резко изменилось, приобретя знакомый нам смысл. Святым в истинном понимании является не любой неотпавший от Церкви верующий, но лишь прославившийся каким-либо особым подвигом во время земной жизни и чудесами после смерти.

Наконец, самым неопровержимым доказательством действенности обращения к святым являются примеры их чудесной помощи. Они составляют значительную часть их Житий, являющихся важной частью Предания Церкви. Практически любой по-настоящему верующий человек может привести примеры из собственного опыта, когда ему помогла молитва к тому или иному угоднику Божию.

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Разумеется, последнее можно объявить случайностью, самовнушением и прочими уловками из арсенала критиков. Ну так и сама вера, с точки зрения атеиста, является самовнушением. На этот счет Господь давно изрек: "По вере вашей да будет вам". (Мф. 9:29)

Почему же святые слушают молитвы живых и молятся за них перед Богом? В первую очередь, потому что "Бог не есть Бог мертвых, но живых" (Мф.22:32) — у него все живы. Даже те, кто до всеобщего Воскресения перешел за грань нашей земной реальности. А бытийственной основой жизни является любовь, которая пребудет всегда, "хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится" (1 Кор.13:8). Что же удивительного в том, что те, кто любил Бога и ближних в земной жизни, перенес эту любовь в Вечность?

Спору нет, местами в отдельных богослужебных текстах, преимущественно позднего Средневековья, в отношении к молитвенному заступничеству святых проскальзывает сомнительная идея об их "посредничестве": дескать, мы настолько грешны, что просить о чем-то Бога напрямую просто не имеем права. Но представление "злой Бог — добрые святые" можно отнести лишь на счет богословской невежественности и обмирщения верующих в некоторые моменты истории. В действительности, святые — не посредники и "адвокаты", но помощники в делах Господних. Никто ведь не удивляется, что многие чудеса на Земле Бог творит руками ангелов, а не самолично?

Христос дает им власть творить то же, что Он творил сам — как это делали апостолы еще во времена Его земной жизни, помогая Его великой мисиии. Творить любовь, к вечному источнику которой эти святые люди стремились всю жизнь — одновременно отдавая ее своим ближним.

Вот поэтому верующие Древних Церквей относятся с такой любовью и уважением к святым и Богородице. И просят у них помощи в своих делах, духовном совершенствовании. И в достижении спасения — Жизни Вечной, понимаемой как освобождение от власти греха над собой.

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А уж почитание святых по конкретным поводам складывалось веками и тысячелетиями на основе богатого опыта получивших чудесную помощь.

Можно сказать, что есть "универсальные" святые, к которым обращаются практически по любому поводу. Например, святой Николай, святитель Спиридон Тримифунтский, особо почитаемый в странах Средиземноморья, преподобные Сергий Радонежский и Серфим Саровский, многие другие Божьи угодники. Другие святые "специализированы" — как, например, святой врач великомученик Пантелеймон, множество других святых "бессребреников" и чудотворцев.

Есть свои покровители у многих профессий — как традиционных, так и новых. Например, пророк Илия считается небесным покровителем воинов-десантников. Не только потому, что 2 августа отмечается день ВДВ — но и в силу того, что этот пророк Божий был взят на небо в огненной колеснице.

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Конечно, эта тема требует более подробного разговора. И мы еще не раз будет обращаться к ней, рассказывая о святых покровителях самых разных профессий или скорых помощниках в тех или иных житейских нуждах.