Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Юрий Носовский

Зачем нужны святые покровители?

Религия » Религии России » Православие

Верующие традиционных христианских Церквей чтят святых, обращаются к ним в своих проблемах. Но зачем это делать, если есть Бог, к которому можно воззвать напрямую? Так призывают делать протестанты, отвергая молитвенную помощь угодников Божьих и отказывая им в каком-либо влиянии на судьбы живых и умерших. Что говорит на этот счет учение Церкви?

Зачем нужны святые покровители?. 395578.jpeg

С началом Реформации сторонники обновления порядков в Католической Церкви, начиная с Мартина Лютера, восприняли идею святых в штыки. Мощи предавались огню, осквернялись, почитание их объявили идолопоклонством и исключили из богослужебной практики протестантских церквей, оправдывая это возвращением к первохристианским временам и Священному Писанию, не замутненному Преданием Церкви.

При этом обычно апеллируют к жесткой критике Христом "предания старцев" — современных Спасителю фарисеев. Однако при этом в упор не замечают слов самого чтимого протестантами апостола Павла: "Итак, братия, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом или посланием нашим" (2 Фес .2:15) Тем самым "реформаторы" не желают видеть разницы между преданием ложным и истинным, отвергая и то, и другое оптом. А на деле они заменяют не нравящееся им Предание Древних Церквей собственным, состоящим из своих богословских сочинений и толкования Библии.

Читайте также: Как страх ада привел к Реформации

Впрочем, несостоятельность протестантского отношения к святым видна даже из Священного Писания и столь превозносимой ими практики древних христиан. Например, в Ветхом Завете описывается эпизод, как несущие тело умершего к погребению иудеи, испугавшись приближения врагов, бросили его в первую попавшуюся гробовую пещеру-склеп. А там находились мощи пророка Елисея, после прикосновения к которым умерший воскрес. (4 Цар. 13:21)

За советом к умершему пророку Самуилу, помазавшему его на царство, в минуту смертельной опасности обращается и царь Саул, впрочем, не получивший от этого пользы ввиду своей нераскаянности в грехах перед Богом.

В евангельской притче о богаче и Лазаре святой праведный пророк Авраам предстает имеющим власть как облегчить муки страдающего в аду грешника, так и даже отпустить его временно на Землю, чтобы он мог предупредить своих братьев о грозящей им участи. И не делает этого он лишь по причине бессмысленности подобных действий.

"…Авраам сказал богачу: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят". (Лк.16:29-31)

О святых вспоминается и в связи с Распятием Христа: "И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим". (Мф.27:52)

Прямым текстом говорится о молитвенном предстательстве святых перед Богом в Апокалипсисе, написанном любимым учеником Христа, апостолом Иоанном Богословом. "И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога". (Апок.8:2-4) Наконец, надписи на дреневримских катакомбах, служивших местом тайных собраний первых христиан, а также их погребения, часто содержат слова: "Моли Бога о нас".

Здесь следует уточнить, что понятие святости в ту эпоху сильно различалось от нынешнего. Святым (не абсолютно безгрешным, но проводником Благодати Святого Духа благодаря принадлежности к Церкви — Телу Христову) считался любой верующий, умерший в мире с Церковью. Справедливости ради надо заметить, что тогдашние христиане в подавляющем большинстве были либо мучениками, либо исповедниками, подтвердившими свою веру в периоды гонений. 

Когда же после фактического превращения христианства в государственную религию при императоре Константине Великом в Церковь стали приходить не по зову сердца, с готовностью пойти за веру на муки и смерть, а "за компанию" — понятие святости резко изменилось, приобретя знакомый нам смысл. Святым в истинном понимании является не любой неотпавший от Церкви верующий, но лишь прославившийся каким-либо особым подвигом во время земной жизни и чудесами после смерти.

Наконец, самым неопровержимым доказательством действенности обращения к святым являются примеры их чудесной помощи. Они составляют значительную часть их Житий, являющихся важной частью Предания Церкви. Практически любой по-настоящему верующий человек может привести примеры из собственного опыта, когда ему помогла молитва к тому или иному угоднику Божию.

Читайте также: Фантастические главы христианской истории

Разумеется, последнее можно объявить случайностью, самовнушением и прочими уловками из арсенала критиков. Ну так и сама вера, с точки зрения атеиста, является самовнушением. На этот счет Господь давно изрек: "По вере вашей да будет вам". (Мф. 9:29)

Почему же святые слушают молитвы живых и молятся за них перед Богом? В первую очередь, потому что "Бог не есть Бог мертвых, но живых" (Мф.22:32) — у него все живы. Даже те, кто до всеобщего Воскресения перешел за грань нашей земной реальности. А бытийственной основой жизни является любовь, которая пребудет всегда, "хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится" (1 Кор.13:8). Что же удивительного в том, что те, кто любил Бога и ближних в земной жизни, перенес эту любовь в Вечность?

Спору нет, местами в отдельных богослужебных текстах, преимущественно позднего Средневековья, в отношении к молитвенному заступничеству святых проскальзывает сомнительная идея об их "посредничестве": дескать, мы настолько грешны, что просить о чем-то Бога напрямую просто не имеем права. Но представление "злой Бог — добрые святые" можно отнести лишь на счет богословской невежественности и обмирщения верующих в некоторые моменты истории. В действительности, святые — не посредники и "адвокаты", но помощники в делах Господних. Никто ведь не удивляется, что многие чудеса на Земле Бог творит руками ангелов, а не самолично?

Христос дает им власть творить то же, что Он творил сам — как это делали апостолы еще во времена Его земной жизни, помогая Его великой мисиии. Творить любовь, к вечному источнику которой эти святые люди стремились всю жизнь — одновременно отдавая ее своим ближним.

Вот поэтому верующие Древних Церквей относятся с такой любовью и уважением к святым и Богородице. И просят у них помощи в своих делах, духовном совершенствовании. И в достижении спасения — Жизни Вечной, понимаемой как освобождение от власти греха над собой.

Читайте также: Дева Мария — самая святая из всех жен

А уж почитание святых по конкретным поводам складывалось веками и тысячелетиями на основе богатого опыта получивших чудесную помощь.

Можно сказать, что есть "универсальные" святые, к которым обращаются практически по любому поводу. Например, святой Николай, святитель Спиридон Тримифунтский, особо почитаемый в странах Средиземноморья, преподобные Сергий Радонежский и Серфим Саровский, многие другие Божьи угодники. Другие святые "специализированы" — как, например, святой врач великомученик Пантелеймон, множество других святых "бессребреников" и чудотворцев.

Есть свои покровители у многих профессий — как традиционных, так и новых. Например, пророк Илия считается небесным покровителем воинов-десантников. Не только потому, что 2 августа отмечается день ВДВ — но и в силу того, что этот пророк Божий был взят на небо в огненной колеснице.

Читайте также: Косма и Дамиан: братья-целители во славу Христа

Конечно, эта тема требует более подробного разговора. И мы еще не раз будет обращаться к ней, рассказывая о святых покровителях самых разных профессий или скорых помощниках в тех или иных житейских нуждах.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы вера чудеса святые ангелы религия Церковь православие католичество христианство
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Зачем нужны святые покровители?
Формула небес
"Я - боксер, а он - сопля на заборе" - Гороскоп дня
Домашние животные
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Новости Все >
Медведь пришел на зимнюю спячку в закрытый город
Теперь не спрячется: уникальный тест мгновенно выявит любую инфекцию
Страны ЕС не могут договориться о санкциях против России за керченский инцидент
Более 600 сирот Подмосковья получили жилье в этом году﻿
На Филиппинах поймали крокодила-убийцу
Дом с вертикальными теплицами построят в Москве﻿
Россия и Греция укрепляют бизнес-партнерство в обход санкций
Путин объяснил, почему не отвечает на звонки из Киева
Получивших землю военных не будут снимать с очереди на жилье﻿
Стоимость лекарств в России к 2019 году может уменьшиться
Сейчас читают
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Эксперт: человеческий род - под угрозой вырождения
Воспитание
Эксперт: человеческий род - под угрозой вырождения
Боевой лазер русских пострашнее гиперболоида инженера Гарина
Армия России
Боевой лазер русских пострашнее гиперболоида инженера Гарина Видео 
Читательский топ
Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"
Тимошенко объявила о разработке плана по возвращению Крыма и Донбасса
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
США испугались керченского инцидента и пригрозили Путину "болью"
Почему Вселенский Патриархат отказал Украине в автокефалии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Комнатные цветы
Список ядовитых комнатных растений

Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.

Список ядовитых комнатных растений
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Силовые структуры
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Бывший СССР
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Мир. Новости мира
ИноСМИ считают саммит G20 провалом Трампа из-за Путина
День в истории
Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?

Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.

Новые данные о панфиловцах: точка в споре поставлена?
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Бывший СССР
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Власть
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Воспитание
Солженицын благословил Путина и "отрубил" Украину
Новости Перми
Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей

За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.

Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей
Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы
Общество
Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы
Северная Америка
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Новости Украины
СМИ: США готовят Украину к войне с Россией?
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Медведь пришел на зимнюю спячку в закрытый город
Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся
СМИ: США готовят Украину к войне с Россией?
Страны ЕС не могут договориться о санкциях против России за керченский инцидент
Страны ЕС не могут договориться о санкциях против России за керченский инцидент
СМИ: США готовят Украину к войне с Россией?
Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся
Барнаульское чудо. Спустя трое суток, труп встал и пошел. Жизнь после смерти
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
Спасшего русских ополченца ДНР вышлют под трибунал на Украину
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"
Соцопрос: половине россиян хватает денег только на дешевую еду
Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся
Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Эксперт: человеческий род - под угрозой вырождения
Если НАТО войдет в Азовское море, Россия его заберет
США испугались керченского инцидента и пригрозили Путину "болью"
США испугались керченского инцидента и пригрозили Путину "болью"
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
История и современность Все >
Величие и гибель Александрийской библиотеки
Величие и гибель Александрийской библиотеки
Леонардо да Винчи: яркий пример "универсального человека"
Леонардо да Винчи: яркий пример "универсального человека"
Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся
Ультиматум по РМСД: без одной минуты полночь часы остановятся
Российские войска получили боевые лазеры
Российские войска получили боевые лазеры
Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"
Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
МВД разрешит участковым не заниматься тяжкими преступлениями
МВД разрешит участковым не заниматься тяжкими преступлениями
Как младшая дочь Петра I стала императрицей
Как младшая дочь Петра I стала императрицей
Почему Россия отказалась продать Азербайджану комплексы "Бал-Э"
Почему Россия отказалась продать Азербайджану комплексы "Бал-Э"
Адмирал Пентагона: армия сломает оборону Крыма и Калининграда
Адмирал Пентагона: армия сломает оборону Крыма и Калининграда
Определены главные причины сталкивания России и Украины
Определены главные причины сталкивания России и Украины
Женское Все >
Ель в вашем саду
Ель в вашем саду
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Чесночная настойка от ста болезней
Чесночная настойка от ста болезней
Пять важных вопросов о зимовке роз
Пять важных вопросов о зимовке роз
Вредные лекарства домашней аптечки
Вредные лекарства домашней аптечки
Четыре самых странных медицинских эксперимента
Четыре самых странных медицинских эксперимента
Уникальный тест по крови или слюне моментально определит инфекцию.
Уникальный тест по крови или слюне моментально определит инфекцию.
Правила по уходу за волосами в холодное время года
Правила по уходу за волосами в холодное время года
Вот признаки того, что ваши отношения будут длиться долго
Вот признаки того, что ваши отношения будут длиться долго
Как ухаживать за кожей в холодное время года
Как ухаживать за кожей в холодное время года
В соцсетях учат как отменять концерты
В соцсетях учат как отменять концерты
Ученые нашли причину «Синдрома беспокойных ног»
Ученые нашли причину «Синдрома беспокойных ног»
Самый толстый мальчик в мире смог похудеть на 100 кг
Самый толстый мальчик в мире смог похудеть на 100 кг
Мужское Все >
В Летучей рыбе нашли 2018jgq
В Летучей рыбе нашли 2018jgq
Вверх по течению: как японский карп стал «королём всех рыб»
Вверх по течению: как японский карп стал «королём всех рыб»
Как использовать эффективно кухонный угол
Как использовать эффективно кухонный угол
Как правильно выбирать зеркало для ванной
Как правильно выбирать зеркало для ванной
Все, что нужно знать об обоях
Все, что нужно знать об обоях
Экономичные решения для стен в ванной
Экономичные решения для стен в ванной
Новая жизнь старого пуфика
Новая жизнь старого пуфика
Программа золотой эры для пресса
Программа золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Зачем нужны святые покровители?
Зачем нужны святые покровители?
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Главные правила воспитания собаки
Главные правила воспитания собаки
Как ухаживать за собакой в зимний период
Как ухаживать за собакой в зимний период
А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика
А поговорить: как сделать собеседника из волнистого попугайчика
Экологические проблемы севера: как НАО превращается в гигантскую свалку
Экологические проблемы севера: как НАО превращается в гигантскую свалку
Исследователи из США выращивают мясо в лаборатории
Исследователи из США выращивают мясо в лаборатории
Самый дорогой цвет в истории
Самый дорогой цвет в истории
Механика или автомат - какую коробку выбрать?
Механика или автомат - какую коробку выбрать?
Каково быть космонавтом?
Каково быть космонавтом?
Палеонтологи изучили проблемы с зубами жителей Средневековья
Палеонтологи изучили проблемы с зубами жителей Средневековья
Рыбак вытянул удочкой тонущую в океане девочку
Рыбак вытянул удочкой тонущую в океане девочку
Как выбрать формат электронной книги?
Как выбрать формат электронной книги?
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров

Накануне в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой ВЦИОМ представил презентацию, посвященную исследованию взаимоотношений и связей России и СНГ.

ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Зачем Китаю собственный интернет?
Дальний Восток
Зачем Китаю собственный интернет?
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
США и Канада. Новости и аналитика
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Новости Грузии
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
Польский журналист шокирован: "Украинцы безразличны к своей Родине"
Новости Украины
Польский журналист шокирован: "Украинцы безразличны к своей Родине"
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
Новости Украины
Военное положение на Украине возрождает Новороссию
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ