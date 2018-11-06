Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни

Ее история — одна из самых невероятных в Священном Писании. Праведная Тавифа, как и четырехдневный Лазарь, была поднята Господом из гроба к земной жизни, но уже не Богочеловеком во плоти, а через святого апостола Петра. Ее возвращение из мира мертвых — это еще и свидетельство о деятельной силе новозаветной Церкви. Церкви, основанной Самим Христом.

"В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа" (Деян. 9:36-42). 6 ноября Православная Церковь празднует это событие, почитая память святой праведной Тавифы.

Ни один сюжет Священного Писания никогда не толковался экзегетами однозначно. В каждом из них, кроме описания страниц христианской истории, сокрыт и глубокий символический смысл. То, что до общего воскрешения мертвых из могил были воззваны праведники, еще раз свидетельствует: каждый будет судиться Всевышним по своим делам и по ним же оправдываться. Господь, конечно, пришел в первую очередь призвать грешников к исправлению, но затем наступает черед человека: "… сотворите же достойный плод покаяния" (Мф. 3:8). Раскаявшаяся блудница может спастись в Церкви только в том случае, если она с помощью своей новой веры навсегда забудет о блуде. И человек, всю жизнь подвизающийся социальным служением, придет этим путем к Небесному Иерусалиму, лишь относясь к своему послушанию, как праведная Тавифа.

Это тяжелый вопрос для тех, кто предпочитает "верить в душе", не веря на деле. Ведь жить по-христиански на самом деле всегда было очень трудно, особенно в языческие времена, когда выпало родиться этой святой. Не зря апостол Павел во многих своих посланиях просто-таки умоляет первых христиан жить в мире друг с другом и по-хорошему удивлять язычников своим благочестием, этим же обращая их в истинную веру. И праведных, то есть угодников, подвизавшихся в миру, в святках гораздо меньше, чем мучеников и даже преподобных. Никто не дерзает утверждать наверняка, какой путь к Богу тяжелее — стеснять себя в пустынничестве и тесной келье, или в миру с его соблазнами, живя семейной жизнью, пытаться подражать Безгрешному. Но, возможно, человек гораздо слабее, когда вокруг правят бал страсти. Поэтому пример святой праведной Тавифы настолько важен для мирян. Особенно во времена, когда язычество снова пытается взять верх. Пусть не в виде поклонения идолам, но как культ доллара и прочих удовольствий — точно…

Путь Тавифы, как и просветительницы Прискиллы, и диаконисы Фивы, чьи имена на все века остались в Священном Писании, — еще и прекрасный ответ на спорный ныне вопрос, каким должно быть служение женщины в Церкви. О нем же блестяще написала в своей книге "Дерзай, дщерь" мать N.: "Нам предстоит осуществить в совершенной полноте божественный дар материнства, всех детей Божиих, ближних и дальних, всех, кого Промысел втягивает в орбиту нашего бытия, жалея, воспитывая, баюкая, вразумляя и терпеливо доводя до Отчего дома". Для того, чтобы идти по стезе женщины-миссионера, не обязательно заучивать наизусть тома творений отцов, чтобы потом выдавать на-гора множество умных цитат к месту и не к месту. Иногда достаточно с любовью сшитой для близкого человека рубашки, доброго слова и простой искренней поддержки. В этом как раз и есть жизненное, практическое понимание того, о чем писали все отцы.

Творить много милостынь по мере сил, помня о том, что Господь невозможного не требует, — казалось бы, это проще всего. Но слово "милостыня", этимологически происходящее от "милость", подразумевает не только добровольное расставание с какой-либо материальной ценностью — оно не должно быть связано ни с гордыней, ни с желанием показать себя как великого благодетеля. И это не просто разовое оказание безвозмездной услуги, за которую наверняка и спасибо-то не скажут. Милостыня — это, в первую очередь, готовность постоянно дарить горящий в тебе Божий свет каждому, не ожидая от него отдачи. Тавифа и другие подвижницы христианства ранних веков умели это — без оглядки на то, как относились к "этим странным нищим" (а именно нищими называли себя братья и сестры первых общин) на просторах Римской империи…

Сколько бы не заявляли некоторые прихожанки современных храмов о своих правах демонстративно попирать любые традиции (это в основном касается вызывающего внешнего вида на службе), сколько бы не требовали радикальных перемен, очевидно только одно — без смирения, присущего Серне, свой женский и христианский долг не выполнить. А оно как раз предполагает готовность поставить свое "я" на второе место — после Бога и ближнего.

Поэтому в православных церквях и поют: "Днесь вера Христова утверждается камнем веры, и ликовствует в веселии Иоппия, псаломски славословят Жизнодавца Сына Божия вернии, видяще совершаемо велие чудо: первоверховный апостол глаголет, и умершая востает от гроба, юже Низложитель смерти дарует Церкви, да украшаются во образ ея добродетельми люди". Она была обычным человеком, простой иоппийской женщиной, но сумела стать образом для многих поколений верующих. Она, казалось бы, не делала в своей жизни ничего чудесного и особенного, но превзошла очень многих своим подвижничеством. А самое главное — святая Тавифа молится о том, чтобы наши земли так же ликовали о всех нас…

Читайте также:

Иоанн Кронштадтский — миссионер и праведник

Иов страдал как мало кто еще, но отнюдь не за грехи

Юные святые христианской Церкви

Монах-десантник, или к Богу через бесов

Киприан и Иустина — защита от колдовства