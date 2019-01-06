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Автор Юрий Носовский

Рождество: сочельник - не только трапеза

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Шестого января, накануне праздника Рождества Христова, православные отмечают Сочельник. Обычно, готовясь к нему, хозяйки сосредотачивают внимание на перечне и рецептах "обязательных" блюд больше, чем на чем-либо еще. Но на самом деле Христос ждет от нас в этот вечер не только кулинарного изобилия, но и следования Ему в щедрой любви к ближнему.

Рождество: сочельник - не только трапеза. 396769.jpeg

Название этого праздника произошло от слова "сочиво" — блюдо это более известно в России под названием "кутья". В отличие от многих других моментов, являющихся языческими пережитками в христианстве, оно действительно получило церковную санкцию.

В середине IV века во время правления римского императора Юлиана Отступника этот самодержец, пытавшийся восстановить язычество, захотел надругаться над христианами и приказал тайно окропить идоложертвенной кровью все кушанья, продаваемые на рынках Константинополя. Однако ночью к местному епископу явился мученик Феодор Тирон, предупредил о коварном замысле врага и на время продажи оскверненной пищи посоветовал христианам питаться лишь замоченной в воде пшеницей с медом. После этого Юлиану ничего не оставалось, как с позором признать свое поражение и отозвать скандальный приказ.

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С тех пор указанное блюдо стало ритуальным. Его едят и в первую субботу Великого Поста (когда и празднуется память мученика Феодора), и в специальные поминальные дни на кладбищах, и на обычных поминках сразу после погребения усопшего, и в канун великих праздников Рождества и Крещения. За что эти кануны и получили название сочельников.

Вообще, в день перед самыми великими праздниками принято держать строгий пост. Как, например, в Великую Субботу перед Пасхой. Впрочем, в указанный день начало трапезы не регламентируется, а вот с Сочельником такая регламентация есть — за стол садятся лишь с появлением первой звезды на небосводе. Она ассоциируется с Вифлиемской звездой, указавшей путь волхвам к новорожденному Христу.

Впрочем, этот обычай (как, кстати, и все, что связано с приемом пищи в этот день) не стоит абсолютизировать и возводить в ранг канона в том смысле, что звезда появилась — и ты обязан сесть за праздничный стол, а то грех. Ап. Павел справедливо заметил: "Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе" (Рим.14:17) и "пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем" (1Кор.8:8).

Другое дело, что если семья села за трапезу, ее лучше посвятить чему-то более высокому, чем простое насыщение. Но если "первая звезда" застала человека в храме на вечернем богослужении, получаемая там "духовная пища" будет ничуть не менее (и даже более) полезной, нежели пища телесная. Ну, а в тех храмах, где принято проводить всенощную службу, начинающуюся около полуночи и заканчивающуюся к утру (подобно Пасхальной) — выполнение всех традиционных условий предрождественской трапезы будет весьма затруднительным. Что, опять же, не несет ровно никакого негативного оттенка.

С другой стороны, нельзя осуждать и тех, кто на вечернюю службу не пошел, особенно хозяек, хлопочущих над приготовлением праздничных блюд. Ведь этим они тоже проявляют любовь — и к Богу и к ближним, и к гостям. Тем более, что за стол в этот день принято приглашать тех, кто сам лишен такой радости — одиноких, бездомных, просто страждущих. В общем, всех тех, кто нуждается в утешении и на кого у хозяев хватает любви.

Вообще, этот вечер не зря многие славянские народы называют "Щедрый вечер". Щедр бывает стол — обычно он состоит из 12 постных блюд. Накануне Рождества дарят подарки детям — и своим, и чужим. Последние же ходят по домам с праздничными песнями — колядуют, за что их тоже наделяют дарами — конфетами или даже деньгами на покупку сладостей или других желанных вещей.

Дети здесь выступают сразу в нескольких ипостасях. Их пение напоминает о пении ангелов в святую ночь больше двух тысячелетий назад. Сами мальчики и девочки нередко одеваются в наряды пастушков и пастушек, пришедших поклониться новорожденному Богомладенцу. И, наконец, кому же символизировать Младенца Христа, как не деткам? Так что дары веселым ребячьим компаниям в этот вечер — это дары самому Богу.

Уместно вспомнить, что щедрость бывает не только финансовая. Куда более ценна щедрость душевная. Любовь, утешение, прощение старых обид — вот что особенно актуально накануне великого праздника.

Но скажем несколько слов и по поводу стола. Еще раз оговоримся — все традиции его обустройства, коими полон интернет, не являются предметом канонов, а тем более догматов. Более того, местами они вольно обходятся с принятыми в Церкви постными уставами. Так, в меню Сочельника часто упоминается рыба — но Типикон разрешает в этот день лишь пищу, приготовленную с "елеем", то есть с растительным маслом.

Зато в других местах можно встретить упоминание о "безалкогольности" предрождественской трапезы. Спора нет — она действительно не должна превращаться в хмельную пирушку. Однако вино в градации строгости поста считается меньшим "послаблением", чем елей. Стало быть, там, где разрешено масло — вино запрещать никто не вправе. Правда, разумное самоограничение на алкоголь будет уместным, если после ужина вы соберетесь идти в храм для всенощного богослужения.

Строгий порядок подачи блюд на стол — это тоже не более чем традиция. К тому же, она варьируется в разных местностях. Поминание за столом покойных родичей можно приветствовать. Но если, начитавшись интернет-рекомендаций, глава семьи начинает упоминать "явь, правь, и навь" и иже с ним — уместно задуматься, насколько совместимо столь "махровое" язычество с празднованием рождения Того, кто это язычество уничтожил. О "рождественских" гаданиях, которые независимо от времени их проведения являются рискованной игрой с нечистой силой, и говорить нечего.

А так, хозяйки могут проявить в Сочельник все свои кулинарные таланты. Отсутствие в меню мяса, молока, яиц, и, строго по уставу, рыбы — отнюдь не гарантия того, что ужин будет невкусным. Кутья, заправленная медом, маком, орехами; пирожки с маком и капустой (и любой другой постной начинкой), такие же рулеты, фасоль, постный борщ и суп, картошка во всех видах, маринованные грибочки, огурчики, морковь, свекла, фрукты, узвар, компоты — этот список можно продолжать до бесконечности. Но при этом помнить, что вместимость желудка не беспредельна, так что лучше не переедать.

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Тем более, что на следующий день, в Рождество, все пищевые ограничения снимаются. На целых две недели (это так называемые Святки) — даже в среду и пятницу — вплоть до уже другого Сочельника, крещенского. Так что проявлять радость во всех ее видах будет в этот период самым что ни на есть богоугодным делом. Лишь бы не хватить через край.

А главное — нельзя забывать об Источнике такой радости — родившемся в этот день Спасителе Мира. И, подобно пришедшим к Его яслям волхвам и пастухам, найти время посетить другой Дом Божий — храм, где будет идти праздничная Литургия.

Источник фото: Public Domain Pictures

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Рождество: сочельник - не только трапеза Рождество: сочельник - не только трапеза

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