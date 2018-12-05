Автокефалии не будет: Варфоломей даст Украине скромную автономию

Петр Порошенко заявил, что Объединительный Cобор, который должен объявить о создании поместной православной церкви на Украине, пройдет 15 декабря. Но уже ясно, что проект потепел фиаско, не достигнув поставленной задачи — расколоть Русское Православие.

Закономерный первый вопрос: почему о созыве Собора заявляют не представители новой Церкви, а человек, который по Конституции Украины не должен вмешиваться в церковные дела? Логично предположить, что ожидания желающих объединяться в новую Церковь не оправдались. Кто же это? Это прощенные Константинополем за раскол в Русском Православии Филарет (Денисенко, Украинская православная церковь Киевского патриархата, УПЦ КП) и Макарий (Малетич, Украинская автокефальная Церковь).

Как что-то пошло не так

Напомним, что Константинополь в середине октября объявил о начале процедуры предоставления автокефалии украинским православным церквям отменой акта 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снятием анафемы, наложенной Русской Православной Церковью (РПЦ) на Филарета и Макария.

По заявлению патриарха Варфоломея, он учел просьбу руководства страны (обращение Порошенко, поддержанное Верховной радой). Известно так же, что Порошенко простимулировал свою просьбу 15 -20 миллионами долларов лично Константинопольскому патриарху. Однако у Варфоломея было одно условие — в новую, так называемую "Православную Церковь на Украине" (ПЦУ), надо было привлечь не менее одной трети клира канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), которая давно получила самостоятельность от Московского Патриархата.

Однако после исторического решения Собора УПЦ 13 ноября об отказе от участия в расколе, стало ясно, что это условие не будет выполнено. Автокефалию поддержал только один архиерей — митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, остальные получили или отпор местных приходов (митрополит Винницкий Симеон), или присоединились к решению Собора.

Между тем, назначенный на 22 ноября Объединительный Собор ПЦУ откладывался, в это время велась "разъяснительная работа" СБУ с наиболее устойчивыми противниками раскола — настоятелями Лавр: Почаевской и Киево-Печерской и отдельных церквей, например, в епархиях Житомирской области. Там проводились обыски и фабриковались уголовные дела на предстоятелей о "разжигании религиозной розни" и ведении подрывной работы в пользу "агрессора".

Филарет и Макарий в это время написали Константинопольскому патриарху письма с самоотводом. Филарет оговорил желание стать "почетным патриархом" новой Церкви, закрепить за ним пост главы ее Священного Синода, а предстоятелем избрать патриаршего наместника неканонической УПЦ КП — митрополита Епифания. Оба раскольника надеялись, что томос об автокефалии даст ПЦУ статус патриархата, но эти желания не сбылись.

Устав ПЦУ ограничивает распространение "свидомости"

Согласно опубликованному в Вести. Украина перевода с греческого Устава для ПЦУ, разработанного Константинополем, ПЦУ будет не автокефальной, а автономной Церковью , то есть не патриархатом, а митрополией.

В Уставе оговаривается, что ПЦУ лишается права управлять украинскими приходами за рубежом, судить своих арихиереев и канонизировать в святые, хотя эти права являются неотъемлемой частью всех автокефальных церквей. Варфоломей страхуется, очевидно, от канонизации одиозных "героев" Украины и распространения "свидомости" туда, куда не надо — на Запад.

Кроме того, новоявленный митрополит Киевскиий, согласно положениям нового Устава, будет лишен права быть постоянным членом Священного Синода Константинопольского патриархата. А между тем, митрополит УПЦ Онуфрий является постоянным членом Священного Синода РПЦ и архиереи УПЦ участвуют в ротации для участия в заседаниях Синода и на Соборах РПЦ наряду с российскими пастырями. УПЦ также не передает решение спорных вопросов на откуп Московскому патриарху и церковному суду РПЦ. В первом пункте Устава УПЦ говорится о ее " самостоятельности" и "независимости в своем управлении и устройстве". Канонизация — это тоже ее прерогатива.

Таким образом, автокефалия Украине от Константинополя намного беднее по содержанию, чем самостоятельность от Москвы у "коллег по цеху" в УПЦ. Кроме того, имея пример от отзыва томоса у Архиепископии Православных Русских Церквей в Западной Европе, ПЦУ может лишиться своего в любой момент. Ее просто отдадут в прямое подчинение Константинополю. Афтокефалия же дается навсегда.

Таким образом, затеянное Порошенко объединение потерпело фиаско. Но Филарет и Макарий еще не сказали своего последнего слова. Оно будет сказано 15 декабря, возможно, оба откажутся от первоначальных планов, потому что лично им никакой выгоды от затеянного объединения нет.

Порошенко, Варфоломей и русская тектоническая плита

А в чем выгода Порошенко? Его можно понять, как бандеровца. УПЦ, какой бы она ни была самостоятельной, но, по сути, это Русская Православная Церковь, объединяющая русское пространство — огромную тектоническую плиту, которая не укладывается в административные и государственные границы. Русь получила православие на славянском, а не на греческом языке, Русь дополнила византийское православие учениями русских старцев, которые как дидактические материалы определяют наши ценности и отложены в нашем подсознании.

Русское православие лежит в основе русской культуры, идеологии и государственности. Не случайно мир очень ценит русское миротворчество. Русское православие определяет самодостаточность людей, населяющих русское пространство, и их нежелание покорятся Западу. Запад не понимает, что это русский народ создает власть согласно своему представлению о власти, а не наоборот. "И влияние этого гигантского слоя (православия) на Кремль гораздо сильнее, чем мы думаем", — сказал режиссер Андрей Михалков-Кончаловский в интервью ВВС.

Вашингтон и бандеровский Киев попробовали эту тектоническую плиту обрубить. Не получилось. У Порошенко остается одна надежда — под созданную ПЦУ постепенно совершать рейдерские захваты зданий Лавр и церквей УПЦ и передавть их ПЦУ. Но встают другие закономерные вопросы, как на иски в правозащитные европейские суды от УПЦ посмотрит толерантная и просвещенная Европа? И как будут защищать своих пастырей и свою веру русские украинцы?

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