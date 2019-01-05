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Автор Марина Кравцова

Дети и Рождество: в ожидании Чуда

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Рождество Христово — праздник новой жизни и обновления. Главное действующее лицо в нем — Дитя. Создатель и Царь, пришедший в жаждущий спасения мир не с силой и славой — но маленьким, слабым Ребенком. В Рождество мы, как дети, верим в Чудо не ради исполнения каких-то наших желаний, а ради самого Чуда. И уподобляемся детям в любви и бескорыстии.

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"По Промыслу Всевышнего, Христу надлежало явить Себя миру и Младенцем, и Отроком, и зрелым Человеком, чтобы для всех быть доступным и привлечь к Себе всех, — писал в письме к одному учителю святитель Николай Сербский. — Если бы не был Он ребенком на земле, слово Его: пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное — осталось бы холодным и безжизненным; или: Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Вы учите детей, но представьте себе, какими были бы Ваши отношения с детьми, если бы, скажем, Вы сами никогда не были ребенком? Несомненно, Христос мог явить Себя так, как бы Вы хотели, но если бы сделал так, то не стал бы для рода человеческого Тем, Кем Он желал быть, — Учителем и Спасителем всех, Примером всем поколениям человеческим…".

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Даже людей неверующих не оставляет равнодушным праздник Рождества Христова. На ярких поздравительных открытках — морозная ночь, елка — именно рождественская, а не новогодняя, горящая звезда, искрящийся снег… Вроде бы лишь атрибуты, прекрасная, таинственная обстановка, где рождается Праздник, истинный смысл которого далеко не всем, увы, необходим, и далеко не всегда происходит осознание святости этой ночи во всей ее полноте … И все-таки — люди волнуются, сердца их радуются и замирают, словно прикасаются к чуду. Да, именно к Чуду.

Святочная сказка, святочный рассказ… Это уже превратилось в жанр, и даже не особо верующие писатели к этому жанру обращались с удовольствием. Да, возможно, для неверующих людей это Чудо с большой буквы — всего лишь сказка. Но как же хочется, наверное, всем в Рождественскую ночь верить в сказки!

Рождество — это ожившая сказка, Рождество — это кусочек детства, сохранившийся во взрослых сердцах. Детство… Вот ключевое слово. Похоже, что Господь в Рождественскую ночь делает всем, кто хочет и может принять, великий подарок — Он ненадолго возвращает человеческое сердце в детство, к главному состоянию ребячьей души — жажды Чуда и безусловной веры в него.

Детская вера в чудо бескорыстна. Это не наше мучительное томление: "Господи, да сделай же наконец так, чтобы…" и тем более — не требование рода лукавого, который "знамения ищет". Ребенку Чудо нужно не для себя. Оно нужно просто так. Для этого мира, для его красоты, для гармоничного его существования. И ответ на Божье Чудо детской души — не удивление, и тем более не страх перед непостижимым. Это радость. Самая святая, самая жизнетворная, самая искрящаяся радость. Окруженный добрыми чудесами, ребенок в чистоте сердца забывает про себя. Он весь отдастся этой радости, этой красоте, этому свету, он будет смеяться, блестя глазками, и не сумеет даже подумать в присутствии Чуда определять как-то свое положение перед Ним. Ученики заспорили, кто из них больше… а ведь они жили среди удивительных чудес, что являл Учитель. Но тогда они еще не обратились, как призывал Он их — тогда они были еще слишком взрослыми, даже в Его присутствии.

Рождество Христово — это праздник свершения детского ожидания чудесного.

"Ибо именно в этих словах — Ребенок и Бог — самое поразительное откровение рождественской тайны. В некоем глубоком смысле тайна эта обращена, прежде всего, к ребенку, продолжающему подспудно жить в каждом взрослом. К ребенку, который продолжает слышать то, что взрослый уже больше не слышит, и отвечать на это той радостью, на которую наш скучный взрослый, усталый и циничный мир уже больше не способен. Да, праздник Рождества Христова — есть детский праздник не только в том смысле, что для детей зажигаются елки, а и в том, гораздо более глубоком смысле, что, пожалуй, только дети не удивятся тому, что приходит на землю к нам Бог", — пишет протоиерей Александр Шмеман.

Задумаемся — что же все-таки лежит в основе детской веры в Чудо? И ответ придет единственный и прекрасный: любовь. Ибо что такое как не любовь — восхищение, радость, непосредственная открытость сердца красоте и добру, с готовностью раздать то, что тебя радует, восхищает, волнует — всем-всем, всему миру, без остатка?

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Однажды накануне рождественских праздников учительница младших классов одной из подмосковной школ М. А. Верговская предложила ученикам письменно ответить на вопрос: "О чем бы вы хотели попросить Бога и ангелов?"

Вот что написали дети:

"Боженька, сделай так, чтобы моя мама была счастлива" (Алла, 7 лет).

"Дай Бог, чтобы моя бабушка была здорова и чтобы мама никогда не плакала" (Аня, 8 лет).

"Я хочу, чтобы у моей мамы не болела голова" (Саша, 7 лет).

"Дорогой Ангел-хранитель! Я хочу, чтобы у моей мамы все было хорошо на работе" (Вика, 7 лет).

"Боженька, сделай так, чтобы папа и мама не ругались" (Боря, 7 лет).

"Боженька, сделай так, чтобы страшных болезней больше не было" (Саша, 8 лет).

"Сделай так, Господи, чтобы в нашей стране не было аварий. И чтобы никто не ругался матом" (Женя, 8 лет).

"Дорогой, уважаемый Ангелочек! Я очень хочу, чтобы никого не обижали" (Алина, 7 лет).

"Помоги мне, Боже. Дай, чтоб вся земля была богата. Пусть 2000 год будет счастливым" (Денис, 9 лет)

"Пусть папе и маме будут не так тяжело. Пусть мир будет добрым и счастливым" (Гриша, 8 лет);

"Я хочу чтоб все-все было хорошо, у всех людей была какая-нибудь радость" (Маша, 7 лет).

"Господи, пусть будет хорошо на душе у всех людей. Пусть у всех бедных людей будет еда на столе. Пусть все люди будут дружными" (Маша, 8 лет).

"Господи, Спаситель мой, дай мне здоровья, близким и родным и даже врагам" (Олеся, 9 лет).

Эти добрые детские просьбы, молитвы по сути — прекрасная иллюстрация к тому, что любовь к миру, к людям, к свету Божьему органично присуща детской душе. Не эту ли Любовь имел ввиду Спаситель, указав ученикам, чтобы они были как дети? Ведь если ты любишь брата своего простой, нерассуждающей, искренней любовью, ты не станешь спорить с ним о том, "кто больше", да ни где-нибудь, а в Царствии Небесном.

Любовь — это сам Господь. Стало быть, наши дети вмещают в себя Самого Господа.

Тайна… "Антошка, четыре года подходит ко мне в церкви и говорит: "Когда я был маленьким, я был очень большим". Меня как током прошибает. Дело в том, что, по рассказам моей мамы, примерно в этом же возрасте я часто повторял эту фразу слово в слово. Все смеялись, но никто и по сей день объяснить, что я имел в виду, не может. Я тоже не могу. Может, есть у кого мысли?", — спрашивает пользователь на православном форуме.

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Да, тайна. Впрочем, так ли уж часто жаждем мы ее разгадки? Часто ли спрашиваем себя — что такое детская душа, чем живет она, как воспринимает мир? Вспомним, как удивляют нас нередко дети непредсказуемостью мышления и яркостью, точностью, оригинальностью создаваемых образов — будь то рисунок или сказка. Даже описание известных событий в пересказе ребенка приобретает какую-то особую свежесть, непосредственность: знакомые и даже скучные вещи, проходя через восприятие маленького человека, являются перед нами порой в самом неожиданном ракурсе. Мы вспоминаем себя в детстве и нередко улыбаемся, но порой и грустим по чему-то утраченному, тихо ушедшему из нашей взрослой уже жизни. И какой замечательной похвалой звучат слова, сказанные про какого-нибудь хорошего человека: "Да он просто ребенок, сущий ребенок!"…

"Вчера о. Артемий Владимиров по радио "Радонеж" вел передачу для детей и в конце попросил ребят написать ему, как они понимают поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает". Ради шутки отловила пробегающего мимо 4-летнего сына Антония и задала ему этот вопрос. Он стал объяснять про яблоню. Тогда я рассказала ему, что это поговорка, т. е. когда говорят про людей другими словами. Сын задумался на полторы минуты и объяснил: "Понимаешь, мамочка, это значит, что Бог от человека всегда не далеко, он очень, очень близко." Мой богослов убежал дальше, а я сидела и думала. "Недалеко падает" — когда мы отпадаем от Бога, то кажется в своем падении, что Он где-то очень далеко от нас, не дозваться, а он рядом, совсем близко, и шепот расслышит, и даже мысли. Как тепло стало от слов: "Мамочка, ведь Бог совсем рядом""…

Источник фото: mil.ru

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Дети и Рождество: в ожидании Чуда Дети и Рождество: в ожидании Чуда

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