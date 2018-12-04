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Автор Марина Кравцова

Дева Мария - самая святая из всех жен

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Долгую жизнь прожили в любви и согласии потомок царя Давида Иоаким и дочь священника Матфана Анна. Лишь одно нарушало их счастье многие годы — не было у них детей. Но Иоаким и Анна молились Богу от сердца, просили утешения, и, если возможно, чуда. Истинным чудом и отрадой для родителей стала дарованная Господом дочь — Мария.

Дева Мария - самая святая из всех жен. 395510.jpeg

Мария была вымоленным, выстраданным ребенком. Ее рождению предшествовало благовестие Ангела. Иоаким и Анна знали, что не простое дитя даровал им Господь. Они благоговейно отнеслись к девочке и в благодарность за ее рождение пообещали посвятить дочь служению Богу. Исполняя это обещание, они привели Марию, когда ей исполнилось три года, в Иерусалимский храм. Это было торжественное событие: собрались родственники и знакомые Иоакима и Анны, Мария была одета по-праздничному, в руках сопровождающих ее горели зажженные свечи, во время шествия раздавалось пение гимнов и псалмов.

Множество священников со своим главой, первосвященником, встретили Марию у храма. Трехлетнее дитя поставили к первой из пятнадцати высоких ступень и неожиданно для всех Мария поднялась по высокой лестнице храма сама, без посторонней помощи. А потом случилось и вовсе необычайное: маленькую девочку первосвященник ввел в святая святых — место в храме, куда позволено было заходить только раз в году самому первосвященнику для совершения обряда. Но дав в откровении понять первосвященнику, что именно такой невиданной почести следует удостоить это дитя, Господь показал всем собравшимся, что перед ними не обычный ребенок. В храм к Богу на служение привели будущую мать самого Господа Иисуса Христа — Пречистую Деву Марию.

Таким образом, детство и отрочество самой святой из всех жен, рожденных на земле, прошло при храме. О том, как протекала в это время жизнь девы Марии, не осталось свидетельств. "Если бы кто спросил меня, — писал блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно самому Богу и архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее".

Димитрий Ростовский приводит рассказ Григория Никомидийского о посещении Марии в храме ангелом: "Она пребывала в общении с ангелами. Это и Захария узнал; ибо когда он, по обычаю священническому, был в алтаре, то увидел, что кто-то необычайного вида, беседует с девою и подает ей пищу. Это был явившийся ангел; и удивился Захария, размышляя в себе: что это за новое и необычайное явление?" (Димитрий Ростовский. Сказание о входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии).

Девушки, воспитывавшиеся при храме, много молились, занимались чтением Священного Писания, рукодельем. Можно полагать, что ничто не отвлекало Пречистую Деву от размышлений о Боге, которого она возлюбила с младенчества. Только такая жизнь — в молитве, в богомыслии, в чтении священных книг, что напоминает уклад нынешних монастырей, — была по нраву Марии. Она хотела бы жить так до самой смерти. Но тогда у иудеев не принято было девушке оставаться незамужней. Поэтому деву Марию выдали замуж за старца Иосифа, который только считался ее мужем перед людьми, но жил с ней как отец с дочерью.

Святой Игнатий Богоносец писал: "У нас все знают, что приснодевственная матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что она в гонениях и бедах всегда бывала весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих ее не только не гневалась, но даже благодетельствовала им, в благополучии — кротка, к бедным милостива и помогала им как и чем могла, в благочестии — учительница и на всякое доброе дело наставница. Она особенно любила смиренных, потому что сама была исполнена смирения".

По преданию праздник Введения Пречистой Девы Марии во храм существовал еще в первые века христианства. Святая равноапостольная царица Елена выстроила церковь в честь этого события. Но широкое распространение праздник получил только с IX века, когда Георгием Никомидийским и Иосифом Песнописцем были созданы первые два канона в его честь.

Введенье пришло — зиму привело, — говорили на Руси. С этим первым большим зимним праздником были связаны интересные обычаи.

На Введенье делались пробные выезды на санях. Право начать зимние гулянья отводилось молодоженам, которые торжественно обставляли свой первый выезд: сани подбирались расписные, легкие, украшались разноцветными дорожками; молодая наряжалась в лучшие одежды, молодой муж, подпоясанный ярким кушаком, лихо правил лошадьми. Обряд так и назывался — "казать молодую".

Открывались Введенские ярмарки, торги.

В Москве, например, на Введенской ярмарке традиционно устраивали продажу саней. Лубянка заполнялась огромным количеством всевозможных саней — одиночных, парных, троечных; обыкновенных, будничных и праздничных — расписных, украшенных затейливой резьбой; последние, как правило, изготовлялись галицкими мастерами. Продавец-санник, расхваливая свой товар, выкрикивал:

Вот сани-самокаты, разукрашены-богаты,

разукрашены, раззолочены,

сафьяном оторочены!

На поморском берегу Введенская ярмарка называлась "рыбной", так как здесь возами продавалась сельдь, навага, камбала и другая промысловая рыба.

Давай, давай!

Да любую выбирай!

Сам ловил, сам солил,

И сам продавать принес!

А в многочисленных русских храмах проходили торжественные службы.

"Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень", — воспевает в этот праздничный день православная церковь, чествуя дитя, подобного которому не рождалось на свете.

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