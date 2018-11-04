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Сегодня День Казанской иконы Божией Матери

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День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября празднуют в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов. Об этом дне "Правде.Ру" рассказал протоиерей Александр Агейкин настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы

Сегодня День Казанской иконы Божией Матери. 394568.jpeg

— Для нас, для собора, — это особенный праздник, потому что уже практически более 70 лет хранится в соборе чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери, который был написан на рубеже XVII-XVIII века вот именно с чудотворной иконы.

А сама икона, об этом говорит ее название — Казанская икона Божьей Матери, непосредственным образом икона связана с городом Казань. Явление иконы в Казани произошло в 1579 году. И в чудесном обретении этой иконы участвовал тогда священник Гостинодворской церкви в Казани Ермолай, который в будущем стал патриархом Гермогеном. Для нас он известен как святитель Гермоген, тот, кто стоял у истоков преодоления Смутного времени, победы над польско-литовскими интервентами. Гермоген был умучен поляками в начале XVII века.

А когда он еще был простым священником, служил в Казани, еще до монашеского своего пострига, он как раз и был тем священником, который принимал на свои руки эту икону и написал об этом дошедшее до нашего времени сказание об обретении иконы в городе Казани.

Юной девочке десятилетней Матроне во сне было явление Божьей Матери. И во сне Богородица повелела ей пойти на пожарище и там в определенном месте копать, и там обретется икона, которая должна находится в церкви. Девочка несколько раз обращалась с этим вопросом и к приходскому священнику, но никто не обращал на нее внимания. И тогда Матрона со своей матерью сами приняли решение, копать там, где было повелено Богородицей, и к ним уже присоединились другие люди, и действительно была найдена икона.

Это произошло в 1579 году в летний день памяти Казанской иконы Божьей матери 8 июля по старому стилю — 21 июля по новому стилю мы этот день празднуем. На месте явления этой иконы спустя некоторое время был построен Богородицкий женский монастырь. Первой монахиней в этом монастыре стала та самая девочка Матрона, которая к тому времени достигла совершеннолетия и приняла первой монашеский постриг в этой обители.

И вот до середины XVII века эта икона почиталась как местная святыня в Казани. Информацию об общероссийском почитании иконы мы получаем как раз после событий Смутного времени. Икона стала известна благодаря тому, что об ее обретении написал святитель Гермоген. Когда уже он стал митрополитом Казанским, он уже составил Повесть о чудесах, которые являлись от образа Казанской Божьей Матери. И именно когда русское ополчение формировалось в начале XVII века, в 1611 году, это движение как раз возглавил святитель Гермоген. Об этом стало широко известно, и он попросил привезти эту икону именно в стан ополчения.

С этой иконой первое народное ополчение освобождало Москву от польско-литовской оккупации. Множество чудес и знамений было явлено в этот день. И вот именно с этого времени, когда еще построили в честь этого события Казанский собор на Красной площади, в котором был помещен список с чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, тоже прославившейся чудесами, началось и общероссийское почитание этой иконы.

Списки этой иконы, что московский список в Казанском соборе, что список, который сейчас находится в Елоховском соборе, тоже все прославились многими чудесами. Люди к ним прибегают в молитвах.

Два раза в году празднуется этот праздник. Первый, как я сказал, летом — день чудесного обретения Иконы Казанской Божьей Матери, а второй — 4 ноября, этот праздник как раз связан с освобождением Москвы, России от польско-литовской оккупации. И неспроста этот день был выбран Днем народного единства.

На сегодняшний день, наверное, Казанская икона Божьей Матери — самая известная среди русских людей. В каждом доме есть изображение Казанской Божьей Матери. В день этой иконы мы поем песнопения, посвященные празднику. Они начинаются словами: "Заступница усердная". То есть мы обращается к Богородице как к той, которая нас всегда готова укрыть и защитить в любых обстоятельствах.

Поэтому просьбы перед иконой Богородицы совершенно различные. Каждый просит о том, что для него в этот момент самое актуальное. Ну, конечно, большинство людей приходят со своими семейными проблемами, семейными неурядицами. Мы верим, что Богородица нам дает особую благодать, чтобы мы получили самое главное, что нам нужно: семейный мир, спокойствие, семейное благополучие, здоровье наших детей. Это, наверное, самое важное для каждого человека!

О том, что Богородица отвечает на эти молитвы, свидетельствует масса драгоценных приношений, которые украшают, например, икону в Елоховском соборе или чтимый образ в Санкт-Петербурге, который тоже является покровителем города. Эти приношения свидетельствуют о благодарности людей за то, что их молитвы были услышаны!

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Темы вера икона религия церковь православие Божья Матерь Александр Агейкин Богоявленский собор Казанская икона Божией Матери
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