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Автор Виктория Матвеева

Лука Крымский: знаток тайн духа, души и тела

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Есть такой анекдот о чекисте, который подошел к священнику и заявил, что, мол, космонавты в космос летали, а Бога не видали. На что человек в рясе ответил: "Вы знаете, медики не раз череп вскрывали, а ума там и не видно. Но это не значит, что его в голове нет". Священником из анекдота был архиепископ Лука, легенда хирургии и верный служитель Бога…

Все подвиги святителя, наверное, не вместили бы многие тома. Ведь он вошел в историю и как гениальный врач, спасающий человеческие жизни, и как исповедник, которому Господь помог пережить все мучения в концлагерях, чтобы он как пастырь спас души многих людей, и как самобытный художник. Он с ранней юности в качестве жизненного пути стремился выбрать именно то, что "полезно для страдающих людей", неважно, будет это белый халат или черная ряса. Все, мол, послушание от Бога.

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Неслучайно хирург Валентин Войно-Ясенецкий однажды услышал от епископа Ташкентского Иннокентия: "Доктор, вам надо быть священником". К тому времени он стал активным членом церковной общины, во времена гонений это само по себе было подвигом. Всего три года прослужил отец Валентин в пресвитерском сане, и Господь сподобил его принять святой ангельский чин. В постриге он был наречен в честь святого апостола и евангелиста Луки, и скорби ему выпали ничуть не меньшие, чем верному спутнику апостола Павла. Тяжелая исповедническая стезя, Великая Отечественная война, во время которой он, будучи уже в ссылке, попросился на фронт помогать раненым солдатам, 11 лет скитаний по сталинским лагерям и созревшая в этих страданиях духовная премудрость, познание человеческой души, воплотившееся в известном труде святителя "Дух, душа и тело"…

Это книга, которую очень полезно было бы прочесть не только православным, но и всем, кто интересуется религией и тщательно ищет ответ на вопрос: "Совместимы ли Церковь и наука?". Безусловно, они друг другу не противоречат. И не только вся жизнь святого Луки Крымского, исповедника и почти нашего современника, служит доказательством этого, но и его литературное творение.

В исследовании "Дух, душа и тело" святитель делает крайне важный и всегда почему-то отрицаемый "ищущими Бога в космосе" вывод: "Если мы не знаем многих, несомненно действующих форм энергии, то это зависит от явной недостаточности для познания мировой жизни наших бедных пяти чувств и от того, что не найдены еще научные методы и реактивы для обнаружения того, что недоступно нашим чувствам". Действительно: мало ли белых пятен в исследовании человеком той же материи? Мало ли загадок в том, что мы видим и осязаем каждый день? Их, по крайней мере, достаточно, чтобы хвастаться якобы очень глубокими знаниями о природе человечеству было неповадно.

Но, с другой стороны, очень сложно увидеть связь между духовным и материальным людям, которые привыкли иметь дело только со вторым. Святитель Лука, которого с детства интересовали различные вопросы веры, подошел к этой дилемме совершенно по-другому. Он стремился рассмотреть, прежде всего, взаимосвязь разных частей Божьего творения, не отвергая знаний, полученных о некоторых из них наукой. "Но если и электричество не может быть названо материей, а, несомненно, должно считаться энергией, в которую могут переходить и ею (электрическим полем) порождаться частицы материи, имеющие определенную массу и физические свойства, то имеем ли мы право предположить, что со временем будут открыты такие формы бытия материи (вернее, энергии), которые по своим свойствам еще с гораздо большим основанием, чем электричество, должны быть названы полуматериальными? А само понятие "полуматериального" содержит в себе признание существования и "нематериального". Где же основание к тому, чтобы отрицать законность нашей веры и уверенности в существовании чисто духовной энергии, которую мы считаем первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них и самой материи?".

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Действительно, где основание утверждать, что наука исключает религию, а эволюция — Бога? Другой вопрос в том, как понимают эволюцию христиане, а как — сторонники гипотезы о происхождении человека от обезьяны, которую и теорией можно назвать лишь с большой натяжкой. Теория должна быть, по крайней мере, доказанной…. Наука по определению не является атеистичной. Ибо не отрицает того, что не в состоянии пока исследовать. Если, конечно, не считать советских пропагандистов, изобретающих "научный атеизм" с аргументацией на уровне: "Бога нет, потому что наши приборы Его не фиксируют".

Что с точки зрения ученого доктора значит библейское выражение о том, что из сердца человека исходит дурное? Почему мозг нельзя считать вместилищем всех чувств? Как понимать выражение: "Мысль материальна"? Ответы на все эти вопросы сумел найти и талантливо изложить православный архиерей и одновременно один из лучших исследователей человеческой сущности прогрессивного ХХ века. Если любознательный читатель внимательно прочтет этот труд, возможно, он откроет для себя много нового и о вере, и о науке. В любом случае, о потраченном на книгу времени уж точно не пожалеет.

"Высшую ценность нравственной красоты и мерзость безобразия являет природа в кротких и чистых глазах добрых людей, в отталкивающем виде злодеев и бесчестных. Если так очевидно, что в этих формах нравственной красоты и безобразия мы реально воспринимаем излучение духа красоты и духа злобы, волнующие сердца наши, то не вправе ли мы сказать, что в основе тех глубоких духовных восприятий, которые получаем мы от красоты и безобразия форм неорганической природы, лежат подобные же воздействия на нас духовной энергии, присущей всей природе", — риторически вопрошает святитель Лука. С ним можно согласиться, можно спорить. Но не задуматься над этим вопросом нельзя, наверное. Ведь так очевидно, что все, что нас окружает, как в зеркале, отражает нечто большее. Отражает Бога.

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