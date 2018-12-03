РПЦ уже под Ватиканом? - точка зрения

Возможно ли, что высшие иерархи нашей Русской православной церкви отошли от Христа и его учения и увлеклись чисто мирскими делами: властью, политикой и финансами? И в результате этого РПЦ оказалась в зависимости от Ватикана и послушно следует его курсу, разрушая себя изнутри? Именно такое мнение "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" высказала доцент МГИМО кафедры истории, политики стран Европы и Америки, кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

— Ольга Николаевна, что на ваш взгляд происходит с православием? Почему и как Запад начал новый крестовый поход?

— Уже заявлено, что будут проверены финансовые счета Московской патриархии и ее руководителей. Дальше самый интересный шаг: межцерковные связи между поместными церквями и Московской патриархией в отдельных аспектах будут рассматриваться как нарушение санкций, наложенных США и Европой против России. Вот такие игры начинаются серьезные. Поэтому все молчат.

Массированному наступлению Запада на православие способствовала в том числе экуменическая политика, которую проводила и проводит сама Московская патриархия, надеясь найти свое место в глобальной церковной политике, где всем заправляет Ватикан. Хотят в РПЦ того или не хотят, но это все делается по его лекалам.

Потому что именно Ватикан является специалистом по информационному и поведенческому воздействию, информационно-политическим войнам, именно Ватикан фактически контролирует ситуацию в сфере межцерковных общений, поскольку его задача создать некую единую глобальную антицерковь.

Поэтому, как только вы начинаете играть в эти игры с Ватиканом и признавать его в качестве брата, то вы должны играть по его принципам, потому что здесь он заправляет всем. Это — не ваша игра, это — его игра. Раз вы входите в эту игру, то вы должны понимать, куда входите.

— Зачем вообще это надо было?

— Наше церковное руководство уже давно занимается тем, что укрепляет свою власть и свое экономическое положение, а не просвещает и укрепляет веру среди православных. То есть — главная забота сегодня среди многих архиереев, к сожалению, это их власть — политическая, административная и финансовая.

Это, кстати, закреплено было в уставе Русской православной церкви в годы перестройки, когда фактически был устранен, ликвидирован принцип соборности, соборного управления в нашей Церкви, и в качестве главной власти был объявлен не собор, а административная власть патриарха и архиереев.

Конечно, рано или поздно вопрос об этом встанет со всей остротой, потому что нападки на нашу Церковь — тоже следствие того, что изменилось ее устройство.

Митрополит Иларион после встречи с папой Франциском сказал: "В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших церквей и миром в наших церквях, поэтому мы должны во взаимоотношениях с католиками продвигаться с той скоростью, с которой возможно".

— Украинская история их ничему не научила?

— Это — их стратегический курс, так же как стратегический курс Ватикана — вовлечь Русскую православную церковь в орбиту своего влияния, фактически растворить ее в этой глобальной церкви. И такой курс поддерживает Московская патриархия. Но это — путь не просто тупиковый, этот путь закончится для них полной катастрофой.

Потому что, и в этом Иларион прав: русский народ этого не приемлет. А речь идет о том, чтобы обеспечить сюда приезд папы Римского. И ранее неоднократно католики и представители Московской патриархии говорили, что эта встреча пока только готовится, потому что народ к ней пока не готов. "Вот как только мы почувствуем, что готов, тогда мы это сделаем".

То есть они прекрасно понимали, что сам православный народ — главный сдерживающий фактор. Но самое интересное, что когда было объявлено о том, что эта встреча состоится, это было объявлено именно в тот самый нужный момент, когда были соответствующие события на Украине.

И, конечно, момент этот был выбран не потому, что русский народ был к этому готов, а потому, что этого требовало некая политическая ситуация. Они это осуществили. Они это делают и сейчас. Конечно, они не будут ждать, когда наш народ будет готов к приезду папы Римского на нашу землю, народ никогда не будет готов.

— Православный народ от католического, конечно, отличается как небо от земли. Россия — православная страна. Мы — совершенно другие ментально, духовно и мы обязаны этим именно православию, религиозным корням нашим. А сейчас, по вашему, нас хотят лишить этой основы?

— Конечно, народ, может быть, не всегда богословски образован, поскольку только в 90-е годы буквально хлынул в церкви и не успел даже приобрести необходимые догматические, богословские знания. Но все равно вся наша жизнь дышит, проникнута этим святоотеческим преданием, хотят того руководители Московской патриархии или нет.

А руководство так называемой Католической церкви это — вообще оборотни. Поэтому книга о Ватикане, которую я написала, так и называется — "Оборотни". Это — оборотническая религия, они уже давным-давно отошли от христианского учения, там даже вместо Христа давно поставили папу Римского, объявили его выше Бога…

Теперь пошли уже и откровенно сатанинские заявления папы Римского про его отношения к содомским бракам и прочим смертным грехам. Это уже вопиюще. Поэтому русский народ, естественно, это не может принять и никогда к этому не будет готов. Это возможно только в случае, если произойдет полное зомбирование. А вот архиереи молчат и все принимают.

— Получается, что нет никакого сопротивления внутри Церкви?

— Было сопротивление и есть, очень многие этого не принимают. И очень многие общины ушли в непоминание, то есть — они не упоминают иерархов в соответствии с 15-м правилом Константинопольского собора. Не поминают, потому что знают, что нельзя поминать еретиков. Все большее число общин священников не упоминающих, просто это скрывают, об этом не говорит руководство Московской патриархии, потому что ему надо эту правду скрыть. Для него она просто неприятна.

А в силу того, что архиереи молчат, у людей складывается впечатление, что все идет правильно. Поэтому, я думаю, что сейчас задача руководства РПЦ в том, чтобы подготовить в течение нескольких месяцев еще и архиереев, чтобы была проведена соответствующая работа среди православных людей по объяснению необходимости приезда папы Римского.

Но зачем?! Объявят, что только он может примирить поместные православные церкви, а если мы не будем поддерживать отношения с папой Римским, то Варфоломей окончательно разрушит единство нашей Церкви, расколет православие. Поэтому папа Римский — это единственный спаситель, который может сейчас что-то сделать. Вот так цинично, так по-иезуитски разворачивается вся эта история.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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