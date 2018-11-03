Семь эфесских отроков: воскресшие через века

Путешествия во времени обычно являются прерогативой фантастических романов и голливудских боевиков. Но, оказывается, и в предании Православной церкви есть похожая история. Кто такие семь эфесских отроков — семь знатных юношей, перенесшиеся в далекое будущее? И что хотел показать Господь, разбудив их через века, чтобы они свидетельствовали о чуде?

Во времена императора Декия, правившего в Римской империи в начале второй половины III века нашей эры, на христиан было воздвигнуто массовое гонение. Достигло оно и большого и богатого города Эфеса, расположенного в малоазийской части Греции. По словам историков, "кровь замученных за веру лилась тогда рекой на городских площадях".

В это время в местном гарнизоне служили семь молодых офицеров, сыновей знатный эфесских граждан — Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин. Первый из них вообще был сыном градоправителя. Однако, юношей никоим образом нельзя было причислить к тем, кого ныне принято называть мажорами. Восприняв веру во Христа, они проводили благочестивую и богобоязненную жизнь, молясь, благотворя нищим и проявляя другие дела милосердия — помимо исполнения своих воинских обязанностей не за страх, а за совесть.

Однажды в Эфес прибыл сам Декий, устроив местным гражданам грандиозное празднество в честь языческих богов. Уклониться в таких обстоятельствах от положенного по должности участия в идолослужении юным воинам стало невозможно. И обвиненные по доносу недоброжелателей в принадлежности к христианству, они публично признали себя верующими во Христа.

Император вскипел, изгнав героев нашего рассказа из почетного воинского сословия. Но сразу отдавать на муки не стал, щадя их молодость и красоту, а также учитывая благородное происхождение. Вместо этого он предложим отрокам подумать над своим поведением — и все-таки принести жертву языческим богам, или принять муки и смерть. После чего отправился в другой город.

В ожидании несправедливого суда юноши решили использовать отведенное им время для подготовки к переходу в вечную жизнь. Они щедро раздавали деньги нищим, непрестанно молились. А затем решили уйти из города, чтобы язычники не мешали их благочестивому времяпровождению. Для этого они избрали пещеру в горе Охлон близ Эфеса — куда и удалились, взяв с собой немного денег на покупку еды. "Связным" для ее закупки был Иамвлих — самый младший из них по возрасту. Переодевшись в лохмотья нищего, чтобы не быть узнанным, и регулярно наведываясь в город, он не только закупал там провизию для друзей, но и разведывал обстановку.

В конце концов, в Эфес торжественно вернулся Декий — и сразу вспомнил о своих "подсудимых с отсрочкой приговора". Он рассердился на то, что отроки пропали, но довольно быстро узнал место их укрытия от родителей-язычников.

Между тем, сами юноши, узнав что в город вернулся их мучитель, стали готовиться к завершающему подвигу. Но человеческая природа по естеству любит жизнь и счастье, а не смерть и страдание. Не стоит этого стесняться — даже Господь перед своим Распятием молится Отцу: "Да минует меня чаша сия!" — до кровавого пота.

Так и юные христиане хотя и были готовы отдать жизнь за Христа, но сам этот момент, возможно даже не осознавая этого, откладывали. В конце концов решили, послав на следующий день в Эфес Иамвлиха, узнать конкретную обстановку — к каким мучениям их приговорил император — и, морально к ним подготовившись, явиться на суд. Однако милосердный Господь, видя их искреннее желание отдать за Него жизнь, соединенное с чисто человеческой слабостью, рассудил по-другому. Отроки уснули — но проснуться им было суждено очень нескоро…

Тем временем, Декий, узнав, где находятся ослушники его воли, решил не тратить время на их публичные пытки (банальностью которых он, видимо, на тот момент несколько пресытился) — и решил предать непокорившихся христиан более изощренной казни. И приказал завалить камнями вход в пещеру для того, чтобы скрывавшиеся в ней умерли мучительной смертью от голода и жажды. Присутствовавшие при исполнении царского приговора два тайных христианина из числа придворных тайком написали на оловянных дощечках имена заживо погребенных и историю их страданий за Христа.

Прошли века. После принятия при императоре Константине Великом христианства на престоле Римской империи в первой половине V века воцарился его потомок Феодосий Младший. А живший в то время эфесский вельможа решил построить себе новый дворец, камни для которого стали брать с той самой горы Охлон. В конце концов, слуги, сами об этом не догадываясь, разобрали и вход в пещеру, где скрывались от гнева императора-язычника семь отроков-христиан.

В этот момент Господь и попустил им проснуться. Собственно, эту дату Церковь и празднует сегодня. Уснули же святые 5 августа — еще один день их памяти. Впрочем, назвать это пробуждением от обычного сна было бы преувеличением. Да, медицина знает немало случаев летаргического сна — но во время его больные нуждаются в постороннем уходе, как в реанимации — иначе их ожидает смерть. Здесь же пролежавшие два столетия на холодных камнях юноши очнулись совершенно здоровыми — и даже одежда их не истлела от времени.

Естественно, их первой мыслью было исполнить задуманную последнюю разведку в город — отправиться на мучения. Их друг Иамвлих, как обычно, пошел в Эфес — но был крайне удивлен, когда увидел на воротах родного города крестное знамение. Впрочем, сами горожане, несмотря на поголовное принятие христианства, в своих не вполне благочестивых обычаях изменились мало. Неудивительно, что заметив, как неизвестный юноша хотел расплатиться на базаре за купленную для друзей еду древней монетой, местные "барыги" и градоначальник стали грозить пришельцу из прошлого пыткой, требуя признаться, где он нашел клад.

К счастью, при допросе пойманного отрока присутствовал местный епископ, уговоривший собравшихся пойти проверить слова Имавлиха о его друзьях. Подойдя ко входу в пещеру, они нашли и оловянную табличку с описанием подвига семи юношей при императоре Декии.

Описанная история произвела на тогдашний мир эффект разорвавшейся бомбы. Которая разорвалась, кстати, весьма вовремя — к середине V века в Церкви появились еретики сродни саддукеям евангельских времен.

Одни из них говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, так как по смерти уничтожается не только тело, но и душа, другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние, — но тела все равно истлеют, погибнут навсегда.

— Как могут, — говорили они, — восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уж и самого праха их?

Так размышляли еретики, в своем упорстве забывая и слова Христа в Евангелии: "мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут" (Иоан.5:25), и написанное у пророка Даниила: "многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" (Дан.12:2), — и пророка Иезекииля, говорящего от лица Божия: "вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших" (Иез.37:12).

Не говоря уже о учении о Воскресении мертвых, предельно четко описанном в Посланиях ап. Павла Ефесянам, а также в знаменитом Апокалипсисе ап. Ионна Богослова.

И вот на фоне этих еретических мудрствований появляется живое подтверждение того, что тела святых, целых два века представлявшие из себя прах, вновь обрели дух жизни. Неудивительно, что вскоре в Эфес срочно приехал сам император Феодосий, лично общавшийся в пещере с пришельцами из далекого прошлого. А те, целую неделю проведя в душеполезных наставлениях как венценосцу, так и другим людям, в конце концов снова уснули. На этот раз — уже до Всеобщего Воскресения, которое произойдет после Второго Славного Пришествия Христова.

Вот так Господь своим Промыслом и всесильным вмешательством решил одновременно несколько важных задач. Избавил от непосильных мучений за Себя искренне любящих Его и верующих, но все таки несколько слабых телесно юношей — тем не менее, не лишив их вожделенного мученического венца, по чину которого они, собственно, и прославлены. Ведь обрекал то Декий их на мучительную смерть в заваленной пещере на полном серьезе — и не вина этого изверга, что его план дал осечку благодаря Божьему вмешательству.

А кроме того, воскресшие отроки еще раз послужили Христу, доказав всему христианскому миру, что телесное Воскресение мертвых — не устаревшая благочестивая сказка, но самая настоящая реальность, недаром исповедуемая в предпоследнем предложении Символа Веры.

Ну, а кроме этого, конечно, святые мученики почитаются верующими еще и лучшими помощниками в борьбе с бессонницей. И правда — кто еще может помочь обрести целительный сон на несколько часов, как не те, кто проспал чудесным сном целых два столетия?

Так что и при бессоннице, и в других случаях всегда можно воззвать к этим древним мученикам с молитвой: "Святые отроки эфесские — молите Бога о нас!".

Читайте также:

Путешественники во времени: есть доказательства

Путешествия во времени смертельно опасны?

Искусство путешествий во времени

Можно ли путешествовать во времени?

Спецслужбы строят тайные хронопорталы