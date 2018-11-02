Варфоломей терпит поражение: Украина против томоса

Уже девять епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о своей верности общению с Русской православной церковью. Они не испугались ультиматума Константинополя и давления украинских властей. Это поражение Варфоломея.

Ультиматум Константинополя архиереям УПЦ

Представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельминский Иов в четверг, 1 ноября, в интервью "ВВС Украина" заявил, что УПЦ прекратила свое существование с 11 октября 2018 года после того, как патриарх Варфоломей отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. "Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий на Украине", — цитирует его "ВВС Украина".

"Все архиереи на Украине теперь де-факто, согласно этому решению синода, являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви на Украине", — добавил архиепископ.

Кто не испугался

Однако эти заявления не услышали священники Харьковской епархии канонической УПЦ. На собрании духовенства 1 ноября епархия засвидетельствовала верность своему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, который ранее призвал все епархии УПЦ не признавать решения Варфоломея.

Заметим, что УПЦ давно самостоятельна от Москвы и в своем наименовании не упоминает, что она относится к Московскому патриархату. "Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", — цитирует пресс-службу Харьковской епархии газета "Мой Харьков".

Помимо Харькова, с митрополитом Онуфрием солидаризировались Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Криворожская, Каменская, Ровенская и Херсонская епархии. Все они единогласно выступили против создания автокефальной церкви на Украине по томосу Константинополя, который надеется, что в так называемом "Объединительном соборе" должны принять участие как минимум десять архиереев канонической УПЦ.

И среди раскольников нет согласия

На роль патриарха новой раскольнической церкви претендует раскольник Филарет (Денисенко), однако его партнеры не хотят его видеть в этой ипостаси. По словам митрополита Черкасского и Каневского канонической УПЦ Софрония (Дмитрука), он однозначно не будет за голосование и еще не принял решение, ехать ли ему на "Объединительный собор".

Софроний признал, что среди архиереев и клириков канонической церкви практически никто не поддерживает его позицию по автокефалии и не хочет входить в состав новой структуры, пишет "Украина.Ру".

Напомним, что после того, как патриарх Варфоломкей стал на путь раскольничества, Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия и прервала евхаристическое общение с Константинополем.

Кто есть кто

По данным опроса, проведенного в ноябре 2016 года компанией Ukrainian Sociology Service при Институте социологии Национальной академии наук Украины, 39,4 процента граждан считают себя прихожанами канонической УПЦ. К самопровозглашенному Киевскому патриархату отнесли себя 25,3 процента опрошенных, к Украинской автокефальной православной церкви — 4,6 процента.

По данным УПЦ, ее прихожанами являются 35 миллионов верующих (более 80 процентов населения). На начало 2016 года в структуру церкви входили 53 епархии, 247 монастырей (129 мужских и 118 женских), около 12 тысяч приходов, 17 учебных заведений (Киевская духовная академия, духовные семинарии и училища, богословский университет и кафедра богословия). Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

О влиянии УПЦ свидетельствует размах Крестного хода 2016 года "За мир на Украине", который был наречен Киевом "планом Кремля" и испытал всяческие провокации со строны радикальных националистов. Очевидно, что после этого в Вашингтоне созрел план об уничтожении силы, которая объединяет русских людей, будь они россиянами или украинцами.

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