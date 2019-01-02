Иоанн Кронштадтский - целитель и чудотворец

2 января 1909 года ушел в вечность святой Иоанн Кронштадтский. В советское время его называли "реакционером-черносотенцем"; ныне православные радикалы пытаются доказать, что он всегда принадлежал к их лагерю. Хотя на самом деле святой Иоанн был в первую очередь истинным пастырем, чудотворцем, исцеляющим страждущих от духовных и физических болезней.

2 января 1909 года на 79-м году жизни преставился ко Господу святой праведный Иоанн Кронштадтский, по паспорту — Иоанн Сергиев. Не хочется вспоминать об общеизвестных фактах его биографии. Тем более, что жанр "житийной литературы" нередко подразумевает постоянные "штампы", дошедшие до апофеоза в так называемой "Общей Минее", где изложены "службы общие святым". Святителю, преподобному, святой жене — и так далее. Соответственно, если на приходе нет обычных Месячных Миней, с богослужебными тестами, сложенными в память конкретных святых — берется Минея Общая и в подходящий "трафарет" вставляется нужное имя.

Вот только содержание такой службы становится ну крайне обезличенным, упоминая лишь некие общие моменты, характерные для жизни святых того или иного чина. Нечто похожее порой наблюдается и с Житиями. Прочтешь одно, другое, третье — и иногда уже через неделю все жизнеописания угодников Божьих сливаются в нечто аморфно-неразличимое. А действительно уникальные черты биографии того или иного святого скрываются за настоящим "лесом" усредненно-благочестивых "штампов".Чтобы такого же не произошло и с памятью великого русского пастыря, вместо обычного упоминания череды биографических фактов хочется сделать акцент на главных тенденциях деятельности св. Иоанна.

Ведь, и правда, священников до революции было много, и немало из них сподобилось причисления к лику святых. Однако кронштадский батюшка пользовался громадной популярностью среди православного люда уже тогда. И его прославление, впервые осуществленное Зарубежной церковью в 1964 году, а РПЦ — в 1990-м, стало практически констатацией свершившегося факта. Признаваемого почти всеми — без дискуссий и сомнений. Так что же уникального в Русской Церкви было связано с именем св. Иоанна Кронштадтского? Во-первых, конечно, это очень редкая и в современной РПЦ гигантская социальная работа популярного пастыря. Что греха таить — большинство православного клира видят свою задачу исключительно в "освящении" душ своей паствы. И это, в общем, правильно — но, увы, часто бывает недостаточно.

Читайте также: Священномученики: кровь пастырей за Христа

Мало того, что реальные священники часто сидят в своих храмах — и идут в мир лишь тогда, когда их зовут. В современной православной среде даже стало правилом хорошего тона противопоставление "сектантского миссионерства" — и православного "резидентирования", в ожидании, что люди сами придут к батюшке за духовной пищей. А св. Иоанн не дожидался, пока к нему придут "труждающиеся и обремененные". И не ограничивался лишь общим "набором пастырского воздействия" — исповедью, причастием, другими Таинствами и требами.

Подобного своему Архипастырю, распятому на Кресте, он сам шел "искать заблудших овец" — пристрастившихся к алкоголю, картам, блуду и другим порокам. Именно в Кронштадте стали организовываться первые "общества трезвости" — чьи духовно-нравственные основы актуальны и поныне. Можно сказать даже — особенно поныне. Ведь в те времена еще не были так распространены оккультно-магические методики под нейтрально-технологическим термином "кодирование", "программы борьбы с наркотиками" от вездесущих сект, начиная с сайентологии и заканчивая харизматами и кришнаитами. А у святого батюшки получалось не "залечивать" алкоголиков, заменяя один порок на другой — а по-настоящему их исцелять.

Немалый вклад внес святой и в дело борьбы с безработицей, ликвидации "босячества", возрождение опустившихся людей к новой, полноценной жизни — по всей России. Кстати, у святого пастыря очень хорошо получались и другие исцеления. Больных, бесноватых, одержимых. То, что ныне, опять же, является чуть ли не монополией тех же "харизматов", собирающих толпы на стадионах. А те, кто не желает участвовать в таких "балаганах", тем не менее, желая исцелиться, обычно слышит от своих приходских батюшек слова о необходимости "молиться, поститься, не грешить".

Спору нет, рекомендации очень правильные. Да только любому христианину все равно хочется хоть раз в жизни испытать на себе доброе и яркое чудо, которыми буквально пестрит Евангелие. А св. Иоанн Кронштадский, если так можно выразиться, "сказку делал былью" — совершая такие чудеса, отчего у него и не было отбоя от посетителей и паломников. Впрочем, будет огромной ошибкой сказать, что популярный священник ставил во главу угла своей работы лишь личные благодатные дары. К церковным Таинствам он относился с глубочайшим уважением. Только это уважение не превращалось у него, как во многих других случаях, в фарисейское "охранительство" тех же Святых Даров — понимаемое некоторыми батюшками в значении "держать и не пущать".

В смысле — в отношении к прихожанам, "недостаточно готовых" к Причастию. Вспоминается красноречивый эпизод из того периода жизни св. Иоанна, когда он еще не обладал всероссийской известностью. Однажды он, проживая к комнате с двумя другими молодыми священниками, спросил у них: "Завтра праздник — не хотите ли причаститься?""Коллеги" ответили: "Ой, мы бы и рады — только ж, увы, сегодня по яичку скушали, а оно ж скоромное".

На что будущее светоч Церкви с грустью, смешанной с негодованием, сказал: "Маловеры! Неужели Вы думаете, что сила Святых Животворящих Тайн Христовых может быть уничтожена каким-то яичком?!" Жаль, что эти слова не вспоминают там, где требуют от желающих причаститься поста даже в Светлую Седмицу, когда согласно канонам любой пост отменяется — а вот "пребывание в храме с каждодневным причащением" является не только правом, но и обязанностью каждого верующего (66-е Правило 6-го Вселенского собора).К счастью, сейчас и в России все шире распространяется "литургическое возрождение" — и самые консервативные в других вопросах священники призывают своих духовных чад приступать к Св. Тайнам как можно чаще, хоть и каждую неделю.

Но вот с обязательностью поста накануне причащения клир РПЦ пока не обладает широтой взглядов праведного кронштадтского пастыря. Св. Иоанна не без основания причисляют к сторонникам монархии. Современные консерваторы с необычайным пиететом любят цитировать к месту и не к месту его слова: "Демократия в аду, а на Небе — Царство". Вообще, если говорить строго, то внутренняя жизнь Св. Троицы вообще не описуема в терминологии какой-то власти — там "власть" исключительно взаимной любви. А "монархианство", приписывание Лицам Троицы какого-то соподчинения является ересью, осужденной еще в первые века христианства.

Читайте также: Чудеса веры Амвросия Медиоланского

Но, в общем, вышеприведенная цитата писалась не для богословской дискуссии, а в полемике с революционерами, которые действительно довольно скоро превратили жизнь в России в настоящий ад. Кстати, совсем без демократии — ее заменила большевистская диктатура. Однако дело даже не в этом. Зачисление о. Иоанна в свой "лагерь" теми, кто готов захлебнуться от умиления не только при почитании Николая Второго (не как "страстотерпца" и даже "мученика", но исключительно "соискупителя русского народа", вместе с Христом!), да еще в компании со "святым благоверным царем Иоанном Грозным" и таким же "святым" старцем Григорием Распутиным — как минимум, неуместно.

Хотя бы потому, что большинство таких радикал-православных слегка помешано на "жидо-масонском заговоре" и прочей конспирологии. А вот св. Иоанн Кронштадский после устроенного "черносотенцами" еврейского погрома в Кишиневе на Пасху в 1903 году, назвал эти действия "скверноубийственным праздником Сатане". А Распутину, приехавшему за благословением, отказал в резкой форме. Впрочем, сторонники "распутинщины" еще в начале 20 века успели сочинить псевдоблагочестивую сказочку о том, что "святого старца" настоящий святой якобы благословил.

Увы, на самом деле, Иоанн Кронштадский был близок к предпоследнему, действительно, великому, государю Руси — Александру Третьему. А вот с его сыном Николаем Вторым (которого отец умолял отречься от наследования престола в пользу брата) как-то не сложилось. Может, поэтому влияние на последнего российского императора стали оказывать не "иоанны кронштадские" — а "гришки распутины". Ну, а чем это все закончилось — хорошо известно…

Впрочем, не будем заниматься гаданием на тему, как бы повернулась жизнь России в канун грозных событий 1917 года, если бы вместо авантюристов на царскую семью имели влияние настоящие светочи Православия. Лучше просто обратимся к великому пастырю со словами: "Святой отче Иоанне Кронштадский, моли Бога о нас!"

Подписывайтесь на канал "Айя Софья" в Яндекс.Дзен