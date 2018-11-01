Святой Уар - молитвенник за самоубийц?

1 ноября по новому стилю — день памяти святого мученика Уара. По традиции, многие христиане просят его молитвенного заступления за близких, умерших некрещеными или покончивших с собой. Боль потерявших любимых людей понятна, ей нельзя от души не посочувствовать. Но никакие человеческие чувства не должны заглушать голос Христовой Церкви. Правильна ли такая постановка вопроса с канонической точки зрения?

К сожалению, та форма, которую приобрело почитание этого подвижника в наше время, вызвала серьезное беспокойство среди образованного духовенства. В свое время покойный Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ писал: "Некоторые настоятели, руководствуясь меркантильными соображениями, совершают церковное поминовение людей некрещеных, принимая массу записок и пожертвований на такое поминовение и уверяя людей, что такое поминовение равносильно Таинству Святого Крещения. У людей малоцерковных создается впечатление, что не обязательно принимать Святое Крещение или быть членом Церкви, достаточно лишь молиться мученику Уару. Такое отношение к почитанию святого мученика Уара недопустимо и противоречит нашему церковному вероучению" ("Журнал Московской Патриархии", 2004 г., №4).

Представление об этом святом как о покровителе некрещеных и самоубийц пришло из так называемой неуставной службы, одно время бытовавшей в околоправославном обиходе. Об этом антиподе традиционной службы, где Уар прославляется со святым пророком Иоилем, не упоминается в Типиконе. Но ее начало звучит именно так: "Ина служба, бденная, святому мученику Уару, емуже дана бысть благодать умолити за умершие Клеопатрины прародители, не сподобльшияся прияти святаго Крещения".

Насколько это чинопоследование, если можно так выразиться, легитимно? Основным (и зачастую единственным) нормативным источником для составления любого молитвенного прошения ко святому подвижнику является его житие. В агиографии святого Уара, военачальника, жившего в IV веке в Египте, нет ни одного примера его помощи умершему некрещенным человеку. Его жизнеописание, составленное в свое время святителем Димитрием Ростовским, говорит о том, что Уар, возглавляющий Тианскую когорту, подвизался служением христианским узникам. Он использовал и свой немалый достаток, и довольно высокое положение в обществе для того, чтобы проникать в темницы и там, целуя руки святым, принося им пищу и накладывая повязки на множество ран, ободрять их в горькой участи.

Когда же около 307 году во время гонений на христианство императора Максимина были схвачены семь известных христианских учителей, миссионеров его времени, Уар посетил их в узах и, поддержав их, посетовал, что сам не способен на такой подвиг. В ответ на это будущие мученики сказали ему: "Если ты боишься временной муки, то не избежишь вечной; если страшишься исповедать Христа на земле, то не будешь насыщаться видением лица Его на небе. Иди же, брат, и шествуй с нами путем мученичества ко Владыке, взирающему на наши подвиги; пострадай вместе с нами, ибо другую такую дружину ты найдешь не скоро".

Тогда Уар не ушел с рассветом, как обычно, а разделил жребий обреченных на смерть Божиих угодников. Заставшая его поутру охрана удивилась и стала уговаривать уважаемого воина не подвергаться, как они думали, напрасной кончине. Но христианин был непреклонен, и Волей Божией Он занял место седьмого брата, умершего в темнице от ран, за что и был казнен вместе с ними. И только после смерти и погребения мощей святого блаженной Клеопатрой стало очевидно, насколько Бог почтил Уара за эту самопожертву.

С личностью Клеопатры и ее родственниками как раз и связано убеждение многих о том, что святой Уар является спасителем душ самоубийц. Но это можно считать лишь народной трактовкой жития. В действительности же, по агиографии святителя Димитрия Ростовского, молитвенная просьба Клеопатры о своих близких, обращенная к похороненному ею мученику, звучала так: "Ты допустил умереть моему единственному сыну, погубил мою надежду, отнял у меня свет очей моих. Кто теперь пропитает меня в старости? Кто закроет мне очи по смерти? Кто погребет мое тело? Лучше бы мне умереть самой, чем видеть мертвым моего сына, как цветок, увядший прежде времени. Отдай же мне моего сына, как никогда Елисей Соманитянке (4Цар.4), или же и меня тотчас возьми отсюда, ибо мне от горькой моей печали жизнь стала в тягость". Сын блаженной Клеопатры, о котором она молилась, не был язычником: юноша отказывался идти служить в армии правителя до тех пор, пока не окончится строительство церкви святого Уара и туда не будут перенесены мощи подвижника.

Вряд ли такое ревнование могло быть присуще неверующему и некрещеному. Тем более, что после слезного воззвания об умершем от сильной горячки чаде Клеопатре явилось дивное видение: она увидела своего 17-летнего отпрыска в Царствии Небесном рядом со святым покровителем, держащим его за руку. На головах обоих были венцы неописуемой красоты. Преобразившийся, "светлый, как солнце", юноша обратился к своей матери: "Что ты так плачешь, мать моя? Я причислен к воинству Царя — Христа и мне дано право предстоять Ему на небе вместе с ангелами, а ты теперь просишь о том, чтобы взять меня из царства в уничижение". Получив доказательство спасения своего ребенка, блаженная Клеопатра успокоилась и стала терпеливо дожидаться своего воссоединения с небесным духовником Уаром и любимым сыном.

Больно осознавать то, что рядом с ними, скорее всего, не смогут быть самоубийцы, последний поступок которых не только в Православии, но и во всех других христианских конфессиях считается непростительным грехом. Но обманывать себя — это не выход. Можно келейно просить и Господа, и святого Уара, и других подвижников об уменьшении страданий покончивших с жизнью, но следует помнить об одном. Человек всегда имеет право выбора — спасти свою душу или погубить. И ни самый любящий родственник, ни святой мученик Уар, ни Сам Бог насильно в рай никого не затащат…

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