Вонифатий и Аглаида: любовь покроет грехи

В первый день нового года Церковь празднует память святого мученика Вонифатия и праведной Аглаиды, любивших друг друга при жизни, но так и не сумевших узаконить свой брак. А в итоге достигших святости — только разными путями.

В конце третьего века от Рождества Христова жила в Риме знатная девушка по имени Аглаида. Дочь бывшего градоначальника столицы великой империи унаследовала от своих родителей немалые богатства и значимое общественное положение. Казалось бы, в такой ситуации найти достойного и равного по знатности жениха раз плюнуть. Но получилось по-другому.

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Классические "Жития" обычно начинают повествование о героине этого рассказа приблизительно в таких выражениях: "Она была побеждена немощной плотью и жила в преступной блудной связи". На самом деле, это несколько не так даже с точки зрения тогдашних юридических и нравственных законов. Ну не была Аглаида привычной блудницей и развратницей. И любила одного-единственного человека — Вонифатия, сохранив ему верность на всю жизнь. И ее избранник отвечал ей тем же. Да только на беду был не свободным римлянином, а всего лишь рабом.

Попутно можно заметить, что официально выйти за него замуж, даже отпустив предварительно на свободу, римская матрона просто не могла — такой "неравный брак" с вольноотпущенником был строго запрещен римскими законами. А сердцу, как известно, не прикажешь. То, что это было настоящее чувство, показывает хотя бы его сохранение годами при чудовищной разнице в положении влюбленных.

Ведь, правда, сколько раз читая нынешнюю прессу о жизни всевозможных "звездных" семей можно встретить такую фразу: "Она разошлась с мужем, потому что он зарабатывал меньше ее". По причине тех же комплексов из семьи нередко уходят и мужчины, ощущая мнимую "неполноценность".

А ведь в описываемой истории Вонифатий не просто "меньше зарабатывал". Его, как раба, в любой момент могли отправить на тяжелые работы на плантации, продать, да, наконец, запороть до смерти. А вместо этого его юридическая хозяйка сделала свою "собственность" настоящим хозяином своего сердца. Да и имущества тоже — ведь молодой раб стал управляющим в доме Аглаиды.

Конечно, с точки зрения многих современных радикал-православных, считающих, что "все, что не венчано — блуд", указанная ситуация блудом и является. Но таинство венчания в Церкви и появилось-то только с принятием христианства империей. А общеобязательным стало лишь к IX веку. Кстати не для рабов, их в Византии просто не венчали, хотя и не запрещали заводить семьи. Видимо потому, чтобы их владельцам при необходимости легче было продавать мужчин, женщин и детей порознь — в случае венчанного брака разлучение семей выглядело бы уже покушением на религию.

А в Римской империи вообще одной из форм заключения брака был просто уход невесты в дом жениха с началом совместного ведения хозяйства. То, что ныне обычно именуется "гражданским браком". Который (в те времена, конечно) и Церковью считался именно браком. И который по своим последствиям (наследование общего имущества, права на детей и т. д.) по Гражданскому Кодексу, скажем, Украины ничуть не отличается от брака, зарегистрированного в ЗАГСе.

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Правда, ввиду указанного неравенства в положении влюбленных из нашего рассказа, они не могли заключить даже "брак по факту". Больше всего их отношения напоминали конкубинат, так сказать, полубрак, который мог быть ступенью к браку настоящему, а мог так этой формой и ограничиться. Так в юности полюбил сразу и на всю жизнь свою возлюбленную Блаженный Августин Иппонский, отец богословия Западной Церкви, впрочем, почитаемый и на Востоке.

Еще про Вонифатия сообщается, что он страдал "грехом винопития". Но судя по всему, грех этот вряд ли выходил за рамки обычных шумных застолий, принятых у римской знати. Хронического алкоголика (и даже просто горького пьяницу) знатная римлянка вряд-ли полюбила бы.

На этом, впрочем, перечень недостатков Вонифатия и Аглаиды и заканчивается. Зато сообщается о том, что они были добры и милостивы к нищим, беднякам, нуждающимся, утешали печальных и страждущих. И можно без труда догадаться, что будучи христианами, никогда не требовали добивать раненых гладиаторов на арене Колизея, упиваясь, подобно язычникам, кровавыми зрелищами.

Тем не менее, необходимость скрывать свою любовь и невозможность ее официально зарегистрировать из-за общественных и юридических предрассудков, по-видимому, несколько угнетала героев этого рассказа. В конце концов им пришла в голову мысль обзавестись мощами святого мученика, чтобы испросить его молитвенной помощи и небесного заступничества. Что лишний раз показывает: вопреки "иконоборческим" утверждениям древних еретиков и современных протестантов, почитание святых (и их мощей) было принято и в эпоху гонимой Церкви, которая теми же протестантами принимается за образец.

С этой целью Аглаида официально снарядила экспедицию из нескольких рабов, дав им немало золота, во главе со своим управляющим в места, где как раз больше всего свирепствовало гонение, поднятое императорами Диоклитианом и Максимианом, в Малую Азию. Перед отправлением Вонифатий шутя спросил свою любимую: как она отнесется, если в качестве мощей мученика обратно принесут его самого? Девушка посоветовала юноше не шутить так неуместно со святыми вещами. И как оказалось, совершенно зря, слова ее избранника оказались пророческими…

Прибыв в Киликийский город Тарс (родину св. апостола Павла) посланные обнаружили массовое гонение на христиан. Оставив друзей в гостинице, на городскую площадь пошел сам Вонифатий. И увидел, как множество мучеников подвергается тяжелейшим пыткам: им отрубают руки и ноги, жгут огнем, перепиливают пилами. Забыв обо всем, он в глубочайшем сострадании стал целовать страдальцам страшные раны, утешать ласковыми словами о надежде на вечное блаженство.

Конечно же, такой человеколюбивый и одновременно глубоко христианский поступок не мог пройти мимо внимания судей. Юношу схватили. Но он исповедал свою веру, отказавшись отречься от нее. Потом последовали тяжкие муки. Мученика бичевали, загоняли спицы под ногти, вливали в рот кипящее олово и бросали в котел с расплавленной смолой. Впрочем, благодатью Божьей, от последних пыток он не претерпел никакого вреда, и увидев это, больше полутысячи язычников уверовали во Христа. А посрамленный судья, не находя, чем еще можно устрашить непобедимого героя, приказал отрубить ему голову, что и было исполнено.

Спустя некоторое время, на площадь пришли друзья Вонифатия, оставленные ими в гостинице. Они думали, что их начальник, наверное, ушел в кабак весело проводить время. Но потом им рассказали, как какой-то чужестранец мужественно пострадал накануне за веру. Внимательно рассмотрев тела казненных, рабы Аглаиды с ужасом обнаружили среди них изувеченное тело своего товарища. Еще больше их начали мучить угрызения совести за то, что они посмели думать о нем плохо. Но тот, кто умел утешать страждущих при жизни, сделал это и после смерти, ласково улыбнувшись друзьям, давая понять, что на них не гневается.

А после получилось так, как и напророчил Вонифатий в своем последнем разговоре с Аглаидой. Данное ей золото пошло на покупку святых останков нового мученика (даром такие реликвии палачи верующим не отдавали), их умастили драгоценными благовониями и доставили в Рим. Приняв мощи своего любимого, ставшего страдальцем за веру, Аглаида погребла их в своем саду, воздвигнув над ними храм.

Вопреки ложному имиджу "блудницы", она не стала искать себе нового мужа или любовника, сохранив свою первую любовь на всю жизнь. Которую и провела в делах милосердия, посте и молитве. В конце жизни, раздав свое имение нищим, девушка удалилась в монастырь и стяжала от Господа дар изгнания нечистых духов. Так и почитается она с тех пор, как святая праведная Аглаида — в один день со своим возлюбленным, святым мучеником Вонифатием.

Конечно, главную суть изложенной истории можно трактовать с разных сторон. Наиболее распространена версия, что "блудники и пьяницы, благодаря наличию у них некоторых добродетелей, того же милосердия, сподобились от Бога спасения. Вонифатий — через мученическую смерть, а Аглаида — через почитание ставшего мучеников своего друга и действенное покаяние."

Но тут уместно заметить, что, вопреки расхожему мнению, стать мучеником не так уж и просто. Не только потому, что у многих не хватает решимости и силы веры идти на муки и смерть за Христа. Просто самому Христу нужно не только исповедание веры, но "вера, любовью действуемая" (Гал.5:6). А без любви все ничто, даже формально самая правильная вера.

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Об этом говорится в настоящем "гимне любви", содержащемся в послании ап. Павла к Коринфянам.

"Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (1Кор. 2:10).

А в житии святого мученика Никифора (память 22 февраля) описывается ситуация, как местный пресвитер, уже готовый идти на смерть за Христа, но не желающий простить указанного Никифора за какую-то мелочь, вдруг отрекся от веры и принес жертву идолам. Господь не попустил награждения высшим, мученическим венцом того, кто был чужд милосердию и любви, которая по словам другого апостола, Петра, "покроет множество грехов" (1Пет. 4:8).

Так что, борясь с грехом в христианской жизни, для начала желательно самому иметь в себе любовь, хоть какую-то. Потому что без нее любая формальная добродетель не более чем бездушное лицемерие. Да и на пути любви возможны падения и уклонение от цели (что и есть грех в буквальном смысле слова), но суд об этом лучше предоставить самому Богу. А уж Он, чьим самым важным именем тоже является любовь, без сомнения, примет правильное решение. Примером чему и является жизнь святого мученика Вонифатия и праведной Аглаиды.

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