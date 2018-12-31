Как совместить Рождественский пост и празднование Нового года?

Ежегодно верующие сталкиваются с искушением при праздновании Нового года. Ведь это и веселье, и застолье, и другие специфические вещи, которые не рекомендуется делать в период рождественского поста.

Настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы, протоиерей Александр Агейкин рассказал "Правде.Ру" о том, как необходимо относиться каждому православному христианину к празднованию Нового года.

"Хочешь не хочешь, но раз в год приходится отвечать на такие вопросы, потому что прихожане спрашивают и хотят получить не просто ответ, а какое-то благословение, наставление. Проблема заключается в том, что Новый год — светский праздник и празднуется перед Рождеством Христовым, однако так было не всегда", — рассказал протоиерей Александр "Правде.Ру".

"Конечно, у каждого, и даже у представителей духовенства, возникает вопрос: "Что делать в Новый год?" Ответ нужно искать в своем отношении к празднику. Мы традиционно служим в этот день молебен, чтобы отблагодарить Бога за прожитый год, а также попросить благословения на следующий год", — рассказал корреспонденту "Правды.Ру" настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы.

По мнению Александра Агейкина, Новый год — это семейный праздник, так как пост заключается не в пище, а в духовном настрое человека.

"Новый год совершенно не может мешать и быть камнем преткновения в духовной подготовке. Это как некий этап осмысления того, что ты прожил за этот год, как ты этот год прожил. И, конечно, в этот день правильно было бы просто собраться всей семьей, не ехать куда-то на праздники, в рестораны и устраивать какие-то гуляния, о которых мы потом сожалеем, спустя какое-то время и вспоминая. Во всем должна быть мера. И этот праздник все-таки семейный", — считает эксперт "Правды.Ру".

"Не обязательно же устраивать пышное застолье. Это трапеза общения, трапеза любви, там может быть традиционное для вашей семьи блюдо, угощение, и можно уже спокойно уже вводить в традицию соблюдение постного приготовления пищи. И, опять же, не забывать, что не в еде пост. А то получается, человек проглотил кусок колбасы и вдруг он впадает в какое-то уныние, с ним случается приступ разочарования в себе и во всем — вот постился и кусок колбасы съел и все", — пояснил для читателей "Правды.Ру" отец Александр.

Также Александр Агейкин рассказал "Правде.Ру", что Новый год — очень важный праздник с моральной точки зрения. И большое значение имеет тот настрой, с которым человек входит в новый год. А рождественский пост должен давать осознание - осознание того, как ты прожил этот год, и упование на то, что следующий год тоже будет таким благословленным от Бога, но в меру того, как мы будем жить, как мы будем поступать.

Ранее "Правда.Ру" писала о постных искушениях и как к ним должен относиться православный человек.

Фото: Pravda.Ru

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