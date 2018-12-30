Рождество и Новый год: традиции православия

Иерей Александр Стародубцев, клирик Храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, рассказал "Правде.Ру" о том, как праздновать Новый год православному христианину.
— Как священник, я бы хотел предостеречь от следующего. Новый год не должен обрушить месячные усилия по посту. Когда человек соблюдает Рождественский пост, который начинается с 28 ноября, то в качестве оправдания говорит себе: "Я же буду встречаться со своими не очень церковными родственниками".
В чем же смысл тогда, если целый месяц поститься, потом все понарушать на Новый год, а потом начать готовиться к Рождеству? Да, хочется встретиться, можно встретиться. На самом деле, в наш век продуктового изобилия можно вообще не нарушить пост, можно воздержаться от спиртного или как-то символически что-то пригубить, чтобы встретить Новый год.
Как должно быть, чтобы мы почтили родственников и поблагодарили Бога за его милости в прошедшем году? Пойти в ближайший храм вечером 31-го числа на новогодний молебен, поблагодарить Бога за прошедший год, попросить его помощи в наступающем году.
Потом, скромно проведя новогоднюю ночь без безумных возлияний и поступков, всем сердцем готовиться к Рождеству.
Все-таки не надо всем забывать, что Новый год — это плюс один к моим годам жизни. Соответственно, ближе к той цифре, которая будет второй стоять на наших памятниках. Дай Бог, чтобы это было подальше от нас.
По идее, должно быть не бурное веселье, а трезвое оценивание себя, то, как я живу. Как раз пост всему этому и способствует. И пост, и устремление ко Христу, и погружение в Рождество.
Понятно, что Новый год очень любят дети. Немало православных семей именно на него дарят своим детям подарки, чтобы у них тоже смещения не произошло. Но дети что-то ждут под елкой и на Рождество. Пусть под Новый год тогда будет чисто символическое, а главные подарки — на Рождество.
Источник фото: www.2do2go.ru
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