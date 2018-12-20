Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ

После создания Православной церкви Украины, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал официальное заявление, в котором призвал своих единомышленников не признавать раскольническую церковь независимой. Аналогичное обращение ко всем православным христианам было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Глава российской православной церкви подчеркнул, что сегодня весь мир является свидетелем того, как нерадивые политики пытаются использовать украинскую православную церковь для плетения очередных политических интриг против России. Эти действия наносят огромный урон всему православному миру, - считает Кирилл.

Патриарх напомнил всему мировому сообществу, что ранее каноническая Украинская православная церковь во главе с Киевским метрополитом Онуфрием отказалась от участия в объединенном соборе, по причине его незаконности.

В завершении своего обращения, Кирилл заявил, что не увидел ни одного законного и канонического шага в попытке отделения УПЦ. По его мнению, даже новоизбранный глава ПЦУ не имеет права занимать свой пост, так как считается раскольником. А раскольники всегда были и будут оставаться вне церкви, - отмечает Кирилл.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал об абсурдности создания Украинской автокефальной церкви.

Фото: kremlin.ru

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