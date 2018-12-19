РПЦ будет готовить при храмах "духовных" бойцов

В российских городах при православных храмах начнут создавать специальные духовно-спортивные центры. В воспитанниках будут закалять тело и дух, а также помогать в трудных жизненных ситуациях.

Крупная программа РЦП по созданию клубов, в которых будут готовить настоящих "духовных" бойцов была принята еще в июле 2018 года движением "Сорок Сороков" совместно с патриаршей комиссией по физкультуре и спорту. Ее целью является помощь молодым людям в обретении не только веры, но и необходимых в жизни спортивных навыков и выносливости. По мнению организаторов программы, подобная подготовка поможет социализироваться в обществе тем, кто растет в неблагополучных семьях.

Первый центр в рамках реализации программы откроется в Москве уже сегодня, 19 декабря при храме Сергия Радонежского на Ходынском поле. Назван он в честь одного из героев Куликовской битвы Андрея Ослябли. Духовники центра помогут воспитанникам получить настоящее патриотическое православное воспитание и развить нравственные качества, не забывая и об отжиманиях, беге и единоборствах.

Общественное движение "Сорок Сороков" планирует называть духовно-спортивные центры в честь православных воинов и святых, среди которых Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Суворов и другие. Таким образом, дети будут воспитываться на примере великих полководцев и героев Руси.

Организаторы также отмечают необходимость связи подобных центров, поэтому среди ребят из разных духовно-спортивных клубов будут проводить соревнования.

Ранее Правда.Ру писала о высказывании РПЦ по поводу влияния анонимности в интернете на молодежь. По мнению церкви, ее необходимо ограничить. Иначе, уверены там, "молодежь уничтожит друг друга".

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