Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек

В американском храме, находящемся под юрисдикцией Константинопольского патриархата, провели поминальную церемонию по убитой преступником полицейской собаке.

Как сообщило Fox2News, в храме Успения Греческой православной церкви, перед алтарем поставили портрет пса Экса на фоне флага США. Церемонию начал священник, после чего выступили офицеры и чиновники.

В соцсетях уже задают логичный вопрос — каким бы хорошим ни был пёс, насколько его отпевание соответствует канонам православия?

"Конечно, отпевание животного не соответствует канонам православия. Напомню, что вопрос об отпевании домашних животных, возможности заказать им службу, поставить свечки всегда вставал. Мы молимся за людей, которые помогают своим питомцам — будь лошади, птички, или кошечки с собачками. Но "отрывать" образ собаки от человек и служить по псу службу — это не в традиции православия, какими были эти питомцы ни были",- заявил Pravda. ru протоиерей Владимир Вигилянский.

Настоятель храма мученицы Татианы при МГУ также отметил, что такое пристрастное отношение к животным — увы — часто соседствует с тем, что люди забывают именно о своих ближних. "Что же касается отпевания полицейского пса, это сделано для шумихи, для пиара",- заключил он.

"Таких раньше не было прецедентов. Дело в том, что отцы Константинопольского патриархата последнее время движутся не в направлении развития ортодоксального православного тренда, а в направлении развития либерального подхода. Приведу пример — у духовенства Константинополя были приняты новейшие правила, которые разрешают старобрачие. Таким путём можно дойти со временем до венчания гомосексуальных пар и ещё чего-нибудь подобного",- пояснил Pravda. ru протоиерей Андрей Спиридонов.

"Наши расхождение с Константинополем не случайны — и речь не только об автокефалии украинской. Помимо этого можно увидеть и ещё серьезные отступления от имеющего место быть серьезного, православного стояния в истине",- добавил клирик храмов Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Митрофана Воронежского.