УПЦ начала активную фазу борьбы с Порошенко

Украинская Православная Церковь (УПЦ) начала активную фазу борьбы с Петром Порошенко. Протоиерей Василий Начев на своей странице в Facebook начал флешмоб в поддержку Церкви и священников.

""Я, протоиерей Василий Начева, священник УПЦ начинаю флешмоб в поддержку святой Церкви и моих побратимов священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы, среди них также и меня. Этим мы покажем нашу верность Матери Церкви, ее предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а также то, что мы не боимся давления и запугивания", — подчеркнул он.

Священники и прихожане УПЦ поддержали флэшмоб и стали размещать на своих страницах фотографии и тексты в поддержку УПЦ.

На прошлой неделе СБУ вызывала священников Житомирской, Сарненско-Полесской и Ровенской епархий на допрос. Их подозревают в государственной измене и разжигании межрелигиозной вражды.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что священники Украинской Церкви, несмотря на давление со стороны государства, сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. "Или горькой иронии?" — написал он.

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Митрополит Онуфрий отослал приглашение обратно, а раскольник Филарет ( Денисенко) назначил на 13 декабря проведение Архиерейского Собора Украинской православной Церкви Киевского патриархата ( УПЦ КП). Ему не понравился устав Константинополя, который лишает его статуса "патриарха" и многий других привилегий.

С политической точки зрения, автокефалия на которую особо напирал Поршенко и его "автокефальные единомышленники" во власти —с треском провалилось, обернувшись унижением. Порошенко уже де-факто признал свое поражение, направив Онуфрию просьбу о том, чтобы тот походатойствовал в России об освобождении украинских моряков, задержанных при нарушении госграницы России в Черном море. Он не мог не знать, что Онуфрий уже просил об этом ранее, так что это была попытка примирения.

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