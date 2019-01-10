Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой

Русская православная церковь (РПЦ) не подала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, поэтому распоряжение о порядке этой передачи от 30 декабря 2016 года утратило силу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городском комитете имущественных отношений.

Напомним, что по поводу передачи собора в пользование РПЦ в России разгорелись нешуточные страсти. Решение городских властей оспаривали в суде, в Санкт-Петербурге прошел марш в защиту музея. Музейные работники написали властям протестное письмо. Верующие, в свою очередь, проводили крестные ходы.

Дело в том, что здание Собора признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что распоряжение городских власте й от 30 декабря 2016 года на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения" не является правовым актом о передаче РПЦ здания. Нужна соответствующяяя заявка от РПЦ, которая так и не поступила.

Однако согласно упомянутого Федерального закона, у РПЦ останется возможность подать официальную заявку на передачу Исаакиевского собора в последующие месяцы и снова просить власти об установлении "порядка передачи".

Как сообщала « Правда.Ру» тема особенно эксплуатировалась несистемной оппозицией. «Это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести. И не политика вовсе. Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии. Главное яблочников подключить" , - писал координатор "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрей Пивоваров бывшему члену партии "Парнас" Илье Яшину.

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