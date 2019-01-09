Порошенко присвоил звание Героя Украины главе бывшей УПЦ

Глава раскольнической и уже бывшей Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко) получил звание Героя Украины. Об этом сообщает официальный сайт президента Петра Порошенко.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины",- говорится в сообщении.

Так же Филарету украинское государство благодарно за "выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия".

Напоминаем, что Филарет в 1992 году был предан анафеме Русской православной церковью (РПЦ) лишен сана, а в 1997 предан анафеме.

В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата в Константинополе снял с него анафему. После объявления о создании новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) — он получил звание "почетного патриарха". Предстоятелем ПЦУ был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), котоый считается "правой рукой" Денисенко.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для ПЦУ. РПЦ считает автокефалию политическим актом — вмешательством в церковные дела на ее канонической территории.

Как сообщала "Правда.Ру" томос об автокефалии единой независимой Православной церкви Украины оказался недействительным. Данное заявление сделал на своей странице в Facebook богослов, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе Кирилл Говорун.

Фото: Facebook

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