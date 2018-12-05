Почему Вселенский Патриархат отказал Украине в автокефалии

Патриарх Варфоломей решил отказать Украинской православной церкви в полной автокефалии, передав контроль над ней Константинополю.
Как сообщают СМИ, Константинопольский (Вселенский) Патриархат Варфоломей внес поправки в проект устава единой поместной (автокефальной) Украинской православной церкви.
По данным издания "Апостроф", в данном документе ничего не сказано о создании автокефалии УПЦ, иными словами, независимость УПЦ никто подтверждать не собирается. Напротив, согласно уставу, Украинская православная церковь переходит в ведомство Константинопольского патриархата. А значит, ближе к Константинопольской Митрополии.
В одном из 9 пунктов документа значится, что главой украинской церкви, ее Синодом и Архиерейским собором станет не Киевский Патриарх, но Киевский Митрополит.
Архиерейский собор УПЦ также не будет иметь полной самостоятельности, для решения задач "огромной важности" ему предписывается совещаться с Константинопольским Патриархатом.
Как утверждают эксперты, едва ли не основным признаком отсутствия автокефалии в полном смысле этого слово является тот факт, что УПЦ обязывают получать миро для совершения церковных ритуалов исключительно у Константинополя.
Также УПЦ не имеет права заниматься вопросами канонизации святых без согласования с Константинополем.
Таким образом, Константинопольский Патриархат получает статус высшей апелляционной инстанции, обладающей полномочиями принимать окончательное решение в том числе и в вопросах внутренней политики УПЦ.
Ранее Правда. Ру делала свои прогнозы относительно дальнейшей судьбы УПЦ после автокефалии.
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