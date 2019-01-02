Священник: как христианин отмечает Рождество

О традициях празднования Рождества в России рассказывает иерей Александр Стародубцев, клирик Храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.

— С одной стороны, уже более 25 лет идет возрождение Церкви, храмы открыты, Рождество Христово для многих стало гораздо более знакомым, чем в советское время. Но при этом, если спросить людей на улицах о том, какой главный праздник зимой, я почти уверен, что большинство все равно назовет Новый год.

В то же время число людей, соблюдающих Рождественский пост, довольно велико, даже среди тех, кто не ведет церковный образ жизни с еженедельным посещением храма. При этом празднование Нового года у них, как правило, входит в какое-то личное расписание, что это событие будет отмечаться.

Отчасти здесь есть и календарный вопрос. Пока у нас в стране был старый стиль, Рождество действительно тоже было 25 декабря — до Нового года. И люди, постясь, понимали, какой праздник предстоит. Потом празднование при Петре I было перенесено на 1 января, то есть после Рождества. И это было естественно, потому что оканчивался пост и уже на Святках праздновался Новый год. Получается, что его можно было немножко и попраздновать.

К чему сейчас призывается православный христианин и каждый крещеный христианин, которых в нашей стране абсолютное большинство? Конечно, призывается к тому, чтобы каждый год в Рождественский пост напоминать себе о глубочайшем значении события, которое произошло здесь, на Земле, около двух тысяч лет назад, — о Рождестве сына Божьего, Иисуса Христа, предсказанного пророками.

Вот как раз этому и способствует отвлечение от развлечений ежедневной жизни. Когда начинается пост, мирской человек начинает вести более возвышенную духовную жизнь, чуть более аскетичную. Конечно, не как древние монахи, которые ничего не ели, когда постились.

Неслучайно даже в календарном церковном уставе указано, что строгие дни поста со 2-го по 6 января включительно. И уже даже не очень церковные люди знают, что наиболее строгий день всегда — это Сочельник, ночь перед Рождеством. До первой звезды нельзя. Служба всегда длинная в этот пост. И если она по уставу служится, то уже буквально совсем скоро начинает темнеть. Вот первую звезду и видно.

На Рождество ели сочиво — постное кушанье из зерен пшеницы, ядер грецких орехов и мака с медом. Рождество — это такой пик, к которому ты идешь этим постом. Постишься-постишься, потом начинаешь строго поститься, в самый последний день только немножко вкушаешь, чтобы подкрепиться перед ночной службой.

Конечно, каждый христианин должен предочистить перед этим событием душу свою не только постом, но и покаянием на исповеди, причащением, может быть, в сам праздник Рождества ночью. И тогда действительно Господь за твои усилия, что ты поставил не смену календарных цифр главным событием этой зимы, а осознание, что в мир пришел Господь, воздаст. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, как объяснял один древний святой.

Как человек стал Богом? Имеется в виду по Благодати. То есть устремился всей своей жизнью к тому, как учил Иисус Христос, какими надо быть. Для этого нам и даны праздники в течение года. В том числе, конечно, второе по значимости после Пасхи Христовой Рождество Христово. Когда мы это все воспримем, то мы тогда и поймем, что вот оно главное событие зимы, вот к чему мы постом готовимся.

Это действительно такой праздник, когда семья может выучить какую-то колядку, зайти к своим друзьям, соседям и спеть: "А за те колядки дайте шоколадки". Это святое время, святые дни, которые начинаются до Крещения. Чтобы они были только святые, надо и подготовиться к ним как следует.

Читайте также:

В Рождество все мы становимся немного детьми

Рождество Христово: два календаря, одна дата

Православное Рождество: вера, суеверия и поверья