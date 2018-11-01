Патриарх Кирилл сообщил о поражении Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение о планах украинских политиков создать в стране автокефальную церковь.

Предстоятель РПЦ заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви - это часть глобального заказа на разрушение "единственной мощной православной силы в мире". Об этом патриарх заявил во время встречи с верующими на фестивале "Вера и слово" в Москве.

"Русская православная церковь - это остров свободы, который пытаются разрушить внешние силы", - считает Кирилл. Московский Патриарх уверен, что православие в России свободно от "глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", под давлением которого, вероятно, находятся прочие церковные институты.

"Те, кто хотят силой принуждения заставить народы забыть свое духовное родство и разорвать тысячелетние духовные связи, добьются лишь противоположного эффекта. Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется признать свое историческое поражение", — заявил Кирилл.

Ранее Правда. Ру сообщала, что патриарх Кирилл раскрыл подробности закрытой встречи с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в августе в Стамбуле, во время которой последний вел беседу "не слишком по-братски".

Напомним, в середине октября РПЦ разорвала отношения со Вселенским Патриархом Варфоломеем, поскольку Константинопольским Патриархатом было принято решение начать процедуру предоставления автокефалии УПЦ. Таким образом Константинополь отменил указ 1686 года, по которому Украинская православная церковь перешла под контроль Московского патриархата. Тогда также сняли анафему с лидеров двух украинских православных церквей, которых Москва до сих пор считает раскольниками. Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет и Макарий, который руководит Украинской автокефальной православной церковью, теперь намерены объединиться в единую Украинскую православную церковь.

Фото: DW

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