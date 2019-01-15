РПЦ: Порошенко пора сменить церковных консультантов

В РПЦ отметили, что знания Петра Порошенко о православной истории, а также о статусе поместных церквей нуждаются в корректировке профессионального эксперта. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках своей поездки в Винницу призвал Москву показать свой томос, с целью доказательства каноничности. После чего ответ РПЦ был незамедлительным. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказал мнение о том, что Петр Порошенко не совсем верно осведомлен в вопросах религии и посоветовал обратиться к специалистам в данном вопросе.
"Может быть попросить наших братьев из Киевской духовной академии, чтобы они приставили квалифицированного человека к президенту, у которого нет времени этим заниматься", — заявил Владимир Легойда.
Чтобы развеять все сомнения украинского президента, эксперт предложил отправиться Порошенко в Даниловский монастырь в Москве и лично ознакомиться с копией грамоты 1590 года, которую подписали все патриархи поместных православных церквей. Данная грамота говорит о признании статуса Московского патриархата.
Легойда также отметил, что подписей на церковном указе об учреждении независимой церкви в Москве намного больше, чем под украинским нынешним томосом. Российская грамота подписана патриархами Константинопольским Иеремией, антиохийским Иоакимом, иерусалимским Софронией, 42 митрополитами, 19 архиепископами и 26 епископами, скреплена печатями.
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