Патриарх Кирилл разозлил россиян высказываниями о зависимости от гаджетов

Высказывание патриарха Кирилла о зависимости от гаджетов вызвало недовольство россиян. Бурные споры граждан начались в Твиттере.

Мнение, высказанное патриархом Кириллом о том, что гаджеты заставляют человека забывать о настоящем мире, уводят в виртуальную реальность, вызвало негодование среди россиян. В социальных сетях возникло бурное обсуждение слов патриарха. Многие пользователи интернета отметили рабство самого священнослужителя, но не от гаджетов, а от бронированных майбахов, а также яхт, швейцарских часов и других средств роскоши.

Многих также смутил факт наличия дорогих телефонов и планшетов у рядовых священников. Тем самым они подают определенный пример людям, вот только купить такое же дорогое мобильное устройство по карману далеко не всем прихожанам. Людей волнует вопрос, почему сами священники не пользуются простыми кнопочными телефонами без каких-либо дополнительных программ. Россиян возмутил сам факт использования дорогих телефонов, тех самых гаджетов, которые патриарх Кирилл связал с пришествием Антихриста.

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