Верховная рада решила отобрать у УПЦ каноническое название

Парламент Украины принял решение, касаемо названия Украинской Православной Церкви (УПЦ). Теперь церковь обязана указывать то, что она относится к Московскому патриархату.
В Украинской Раде провели голосование «за» или «против» закона «О свободе совести и религиозных организациях». В поддержку закона отдали свой голос 240 депутатов. Изменения коснутся только 12 статьи закона.
Фракция «Оппозиционный блок» призывала Раду не голосовать за закон, считая, что подобные изменения приведут к межконфессиальной розни. С данным мнением выступил депутат Вадим Навинский. Среди противников новых правил были и прихожане УПЦ. Они собрались около стен парламента, выражая свое несогласие с решением Рады.
Напомним, что после объединительного собора 15 декабря, проведенного под эгидой Константинопольского патриархата во взаимодействии с властями Украины, Петр Порошенко сделал объявление о создании новой церковной системы - автокефальной поместной православной церкви. В свою очередь Русская Православная Церковь прокомментировала данное решение, как использование Киевом двойных стандартов.
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