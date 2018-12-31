Патриарх Кирилл предостерег Варфоломея от сотрудничества с раскольниками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо патриарху Константинопольскому, в котором предостерег его от поддержки раскольнического движения на Украине. По мнению Кирилла, действия Варфоломея угрожают авторитету Константинопольского патриархата и подрывает основы православной веры.

В то же время, Кирилл резюмирует, если Варфоломей откажется от ранее предпринятых действий и прекратит смешивать политические амбиции с верой в Господа, то церковь его запомнит, как мудрого патриарха, который смог сохранить целостность церкви, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Ранее патриарх Кирилл получил от патриарха Константинопольского официальное извещение о том, что Константинополь в одностороннем порядке прекращает действия документа, который был подписан более трехсот лет назад. Этот документ подразумевал передачу Украинской православной церкви под юрисдикцию Русской православной церкви.

В завершении своего обращения, Кирилл отметил, что действия киевских раскольников нельзя назвать каноническими. Во время "объединенного собора", на котором было рассмотрено отделение УПЦ от РПЦ, присутствовало всего 90 епископов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве главы РПЦ отказаться от связей с раскольниками.

Фото: patriarchate.org

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