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Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами"

Религия
Епископ-оппозиционер назвал руководство РПЦ "антихристами". 395257.jpeg
"Нет больше мочи об этом молчать! Кричать начал и не замолчу!" заявил настоятель Богоявленского собора Ишима епископ Евтихий поделился на странице "Вконтакте". В посте богослужитель обличает высшие чины Российской Православной церкви в наглости, жадности и ненасытности в похотях. Особенно возмущают ишимского епископа публичные атрибуты богатства, которыми окружили себя архиереи: машины, облачения для службы, а также жильё. По мнению Евтихия, эти богатства являются убиением православных веры и церкви.﻿ Именно этим и заслужили коллеги епископа звания "слуг антихристов". ﻿
Упреждая ответные комментарии от представителей РПЦ, в следующем посте Евтихий утверждает, что его высказывания никак нельзя назвать вынесением "ссора из избы" — потому что он говорит об очевидном, о том, что регулярно попадается на глаза обычным гражданам.
 
Епископ Евтихий (Курочкин) уже неоднократно вступал в конфликты с руководством. Ранее, в начале года, на своей странице "Вконтакте" Евтихий призывал россиян не голосовать за Путина и рассказывал о массовом обнищании своей паствы.
 
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Темы РПЦ Ишим епископ Евтихий Вконтакте
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