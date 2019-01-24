Томос об автокефалии поссорил украинские церкви

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) выступил с критикой недавно созданной при участии Петра Порошенко церковной структуры. Филарет заявил, что томос об автокефалии патриарх Константинопольский вручил именно ему, а не "новой" церкви.

Аудиозапись беседы Филарета с подчиненными оказалась в распоряжении "Союза православных журналистов". Во время разговора Филарет, получивший титул "Почетного патриарха Православной церкви Украины", призывает "искоренить" даже название новой структуры.

— Мы являемся Украинской Православной Церковью. Как и другие: Болгарская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, Сербская и т. д. "Православная Церковь в Украине" — означает, что это не господствующая Церковь, а лишь одна из Церквей в Украине… А мы — господствующая Церковь в Украине, — приводит слова Филарета сайт Союза православных журналистов.

Кроме того, "почетный патриарх" указал куратору официального сайта "Киевского патриархата" сообщать во всех публикациях, что томос об автокефалии был вручен не "Православной церкви Украины", а "Украинской православной церкви".

— Чтобы в наших источниках информации не было этой ПЦУ. УПЦ, а не ПЦУ, — потребовал Филарет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Филарет претендовал на пост главы новой церкви, но не был избран.

Источник фото: cerkva.info

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