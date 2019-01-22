Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко.

Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III 22 января встретился с представителями канонической Украинской православной церкви. Предстоятель принял группу паломников во главе с викарием Одесской епархии, епископом Арцизским Виктором в своей резиденции.
Накануне патриарх отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Официальная версия причин отмены — состояние здоровья священослужителя. Однако, по информации украинских СМИ, действительная причина состоит в нежелании Феофила III общаться с представителями созданной при участии Порошенко "новой церкви", которые должны были сопровождать президента.
Как сообщает официальный сайт Одесской епархии УПЦ, патриарх передал благословение "верным чадам Украинской православной церкви" и отметил, что молится о мире на Украине. Участники делегации получили памятные подарки от предстоятеля.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поздравлять Петра Порошенко с предоставлением новой церкви томоса от патриарха Константинопольского Варфоломея. Свое решение Зурабишвили объяснила поддержкой позиции Грузинской православной церкви.
Источник фото: eparhiya.od.ua
Читайте также
В РПЦ объявили не имеющим канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви
Украина "создала" автокефальную церковь: что дальше
Ответ Порошенко: где томосы РПЦ и УПЦ
Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.