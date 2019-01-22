Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко

Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III 22 января встретился с представителями канонической Украинской православной церкви. Предстоятель принял группу паломников во главе с викарием Одесской епархии, епископом Арцизским Виктором в своей резиденции.

Накануне патриарх отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Официальная версия причин отмены — состояние здоровья священослужителя. Однако, по информации украинских СМИ, действительная причина состоит в нежелании Феофила III общаться с представителями созданной при участии Порошенко "новой церкви", которые должны были сопровождать президента.

Как сообщает официальный сайт Одесской епархии УПЦ, патриарх передал благословение "верным чадам Украинской православной церкви" и отметил, что молится о мире на Украине. Участники делегации получили памятные подарки от предстоятеля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поздравлять Петра Порошенко с предоставлением новой церкви томоса от патриарха Константинопольского Варфоломея. Свое решение Зурабишвили объяснила поддержкой позиции Грузинской православной церкви.

Источник фото: eparhiya.od.ua

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