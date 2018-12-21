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Источник Правда.Ру

Глава "новой церкви" на Украине поблагодарил посла США

Религия

21 декабря в Киеве прошла встреча американского посла в Украине Мари Йованович с новоизбранным "патриархом" ПЦУ Епифанием Думенко. Глава ПЦУ поблагодарил посла США за поддержку Украинской автокефальной церкви.

Глава

Встреча состоялась в Михайловском Выдубицком монастыре, где представители Православной церкви Украины обсудили вопросы взаимодействия с американским послом и по завершении встречи выразили благодарность послу за поддержку независимости украинской церкви от Московского патриархата.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся так называемый "объединенный собор", участниками которого стали раскольнические формирования. Собор постановил признать Украинскую автокефальную церковь независимой, а также избрал нового украинского патриарха — Епифания Думенко. В свою очередь Московский патриархат остро отреагировал на действия украинской епархии и призвал весь православный мир не признавать незаконные действия раскольников.

Ранее "Правда.Ру" уже публиковала обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призвал всех православных христиан не признавать действия раскольников.

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