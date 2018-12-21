Глава "новой церкви" на Украине поблагодарил посла США

21 декабря в Киеве прошла встреча американского посла в Украине Мари Йованович с новоизбранным "патриархом" ПЦУ Епифанием Думенко. Глава ПЦУ поблагодарил посла США за поддержку Украинской автокефальной церкви.
Встреча состоялась в Михайловском Выдубицком монастыре, где представители Православной церкви Украины обсудили вопросы взаимодействия с американским послом и по завершении встречи выразили благодарность послу за поддержку независимости украинской церкви от Московского патриархата.
Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся так называемый "объединенный собор", участниками которого стали раскольнические формирования. Собор постановил признать Украинскую автокефальную церковь независимой, а также избрал нового украинского патриарха — Епифания Думенко. В свою очередь Московский патриархат остро отреагировал на действия украинской епархии и призвал весь православный мир не признавать незаконные действия раскольников.
Ранее "Правда.Ру" уже публиковала обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призвал всех православных христиан не признавать действия раскольников.
Читайте также:
Патриарх Кирилл призвал глав церквей "откреститься" от ПЦУ
Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
День рождения Степана Бандеры стал официальной праздничной датой на Украине. Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в следующем году.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.