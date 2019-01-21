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Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания

Религия

21 января президент Украины Петр Порошенко прибыл в Израиль с однодневным визитом. В планах главы государства была встреча с Иерусалимским патриархом Феофилом III, однако встречу отменили. Как сообщил источник близкий к украинской делегации, встреча была отменена по причине плохого самочувствия Феофила.

Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания. 397520.jpeg

Петр Порошенко уже провел встречу с главой Израиля Реувеном Ривлиным. На повестке дня украинского лидера остается встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (местного парламента) Юлием Эдельштейном.

Напомним, "Правда.Ру" уже приводила экспертное мнение Олега Соскина, который считает, что Порошенко не удастся переизбраться на второй срок. По мнению эксперта, украинские политические элиты устали от грабежа и лжи от Порошенко, поэтому не допустят его к посту президента в марте текущего года.

Фото: president.gov.ua

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Темы Феофил Израиль религия Украина Иерусалим православие Петр Порошенко
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