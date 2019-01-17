Верховная рада приняла "преступный" закон об отъеме церквей УПЦ

Закон об изменении юристдикции религиозных общин принят Верховной Радой Украины. "За" этот документ проголосовали 229 депутатов. После подписания закона президентом, храмы и другое имущество Украинской православной церкви (УПЦ) решением специальных собраний могут быть переданы новой церковной структуре, которую создал константинопольский патриарх Варфоломей.
В первоначальной редакции законопроекта для перехода храма в юристдикцию "новой церкви" требовалось решение простого большинства членов общины. Действующая редакция определяет норму в 2/3 голосов членов общины. При этом, все голосующие должны ставить на документе личную подпись.
Каноническая Украинская православная церковь назвала принятый депутатами закон "преступным" и намерена оспаривать его.
— Надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но еще в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих, — передает РИА Новости слова пресс-секретаря УПЦ Василия Анисимова.
Ранее президент России Владимир Путин назвал новую церковную структуру на Украине "угрозой мировому православию", а "Правда.Ру" сообщала, что после подписания патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины в стране начнется передел церковного имущества.
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