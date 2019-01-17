СМИ: верным украинским прихожанам РПЦ дадут гражданство России

В начале января этого года Константинопольский патриархат выдал Украинской православной церкви томос о предоставлении ей автокефалии. Таким образом, УПЦ ушла из-под влияния Московского патриархата и даже сменила название на Православную церковь Украины.

Тем же христианам из современной Украины, что, несмотря ни на что, сохранили верность Украинской православной церкви, российская сторона планирует выдать паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Таким образом, отметил депутат, Россия намерена защитить тех украинцев, которых преследуют на родине из-за религиозных убеждений.

Об этом Сергей Гаврилов рассказал в столице Сирийской республики Дамаске во время рабочей встречи с муфтием страны Ахмадом Бадреддином Хассуном. Высказался, что примечательно, глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества и об исламе. По его словам, сегодняшний день диктует перед представителями христианства и мусульманского мира необходимость объединиться. Объединение — фактор силы, а не слабости, отметил Сергей Гаврилов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко, согласно средствам массовой информации Незалежной, намерен сделать Константинопольскому патриархату щедрый подарок. Так, уверяют украинские журналисты, глава государства хочет отблагодарить Константинополь за предоставление автокефалии храмом Спаса на Берестове, в котором захоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий.

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