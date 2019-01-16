Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признался, что от его проклятий гибнут люди. Владыка напомнил, о случившемся несколько лет назад конфликте между священослужителями и работниками находившейся на территории обители мастерской. Митрополит потребовал от мастеров немедленно покинуть Лавру, пригрозив в случае ослушания смертью.
— Я сказал, что умрут, если не уйдут, и в этот день три человека умерло, — рассказал митрополит в интервью YouTube-каналу "Лавра. Шлях до небес".
Конфликт произошел, когда Украинскую православную церковь возглавлял митрополит Владимир (Сабодан), то есть не позднее 2014 года. По словам митрополита Павла, глава церкви, негативно отреагировал на произошедшее, у Владыки даже "посыпались искры из глаз".
Напомним, что с 2014 года украинские националисты регулярно выступают с требованием отобрать Киево-Печерскую Лавру у Украинской православной церкви.
Конфликт обострился после создания в стране новой церковной структуры при поддержке Константинопольского патриархата.
Прихожане Украинской православной церкви готовятся к отражению силовых попыток захвата Лавры.
Источник фото: lavra.ua
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