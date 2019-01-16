Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию

Президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил инициаторов создания ПЦУ о "серьезных последствиях" для всего православного мира. По мнению российского лидера, Православная церковь Украины была создана, чтобы посеять религиозную рознь между братскими народами.
Владимир Путин сослался на заявление Киева, которое прозвучало сразу после получения томоса об автокефалии ПЦУ. Тогда украинские власти заявили, что "окончательно обрели независимость от России".
Президент РФ подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в религию, и уж тем более не будет вмешиваться во внутренние дела соседнего государства. Однако, по мнению Путина, подобные "религиозные эксперименты" и "политические интриги" со стороны украинских властей могут привести к серьезным последствиям.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о последствиях вручения томоса Православной церкви Украины.
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