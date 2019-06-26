РПЦ настаивает на создании закона о правах эмбриона

Московский патриархат РПЦ предлагает принять законопроект "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Законопроект подразумевает законодательное закрепление прав человеческого эмбриона.



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Церковь также предлагает дать право медицинским работникам отказываться от совершения аборта, если это противоречит их религиозным соображениям. Авторы инициативы считают, что эмбрион уже является полноценным человеком, а значит у него должны быть права.