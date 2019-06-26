Московский патриархат РПЦ предлагает принять законопроект "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Законопроект подразумевает законодательное закрепление прав человеческого эмбриона.
Церковь также предлагает дать право медицинским работникам отказываться от совершения аборта, если это противоречит их религиозным соображениям. Авторы инициативы считают, что эмбрион уже является полноценным человеком, а значит у него должны быть права.
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