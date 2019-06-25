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Белгородский митрополит назвал потери Советской армии в ВОВ платой за безбожие

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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн назвал потери Красной армии в ходе Великой Отечественной войны расплатой за безбожие. 


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"Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", - заявил митрополит на вечере памяти, посвященному началу ВОВ. 

Он добавил, что войну "выиграли крещенные люди", которые были призваны духовно, "чтобы победить эту машину". 

Как пояснили изданию "Коммерсантъ" в областной епархии, митрополит и ранее высказывался сходим образом. Его мысль всего "находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области", отметили в епархии. 

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Темы рпц ссср потери безбожие митрополит красная армия великая отечественная война
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