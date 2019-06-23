Киевский патриарх Филарет обратился к главе МВД Арсену Авакову с требованием предоставить ему защиту от "новой церкви". По словам Филарета созданная в декабре 2018 года "Православная церковь Украины" никогда не была единой, а разделилась на две фракции сразу после создания. Филарет обвиняет в этом настоятеля ПЦУ Епифания Думенко, поскольку у него нет реальной власти.
При этом сам Епифаний утверждает, что в ПЦУ никогда не было раскола.
"Обращаюсь к Арсену Авакову, чтобы он защитил права и свободы верующих. Требую дать правовую оценку противоправным действиям главы ПЦУ Епифания Думенко. Прошу исключить церковное рейдерство", - заявил Филарет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Филарет захотел разорвать отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом.
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