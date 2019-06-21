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Источник Правда.Ру

Представитель РПЦ заявил, что оружие массового поражения освящать нельзя

Религия print

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями.


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Об этом заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва Тутунов.

К такому выводу, указал священнослужитель, пришли участники комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.

Также Савва Тутунов указал, что на этой неделе завершилась работа над проектом документа, который разрабатывался два года. Тему документа — "О практике освящения оружия в Русской православной церкви" — задал президиум Межсоборного присутствия совещательного органа РПЦ.

Комиссия пришла к выводу, отметил заместитель управляющего делами Московской патриархии, что можно благословлять на несение воинской службы и защиту Отечества воина, а также его личное оружие.

Оружие же массового поражения таковым не является, напомнил Савва Тутунов, и поэтому освящаться не должно.

Священнослужитель также признал, что позиция комиссии расходится с практикой последних лет.

Когда проект документа пройдет необходимые проверки и будет полностью готов, указал Тутунов, то его отправят на дальнейшее обсуждение в епархии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представитель РПЦ встал на защиту храма, запретившего прихожанке ставить свою свечку.

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