"Патриарх" Филарет восстановил Киевский патриархат

Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет на проходящем в Киеве поместном соборе восстановил независимость УПЦ КП и отказался от условий томоса.



Филарет не признает томос об автокефалии ПЦУ и созывает православный собор в Киеве / Новости от 11.06.2019 23:59

Как сообщает телеканал "112.Украина", патриарх также заявил, что намерен рукоположить много новых епископов и превратить свою церковную структуру в "великую церковь".

"Мы из большой церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой. Наше задание - утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу", - сказал Филарет.

Он добавил, что представители Константинопольского патриархата не желали, чтобы Украина имела свой собственный независимый патриархат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Филарет намерен обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить и поддержать УПЦ КП от "любого посягательства". Он отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ, поскольку документ закрепляет переход церкви из одной зависимости в другую. Томос патриарх подписал лишь потому, что не смог ознакомиться с его содержанием до времени голосования.

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