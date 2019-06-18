Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, который регулирует паломническую деятельности в России. Отныне в российском законодательстве появятся такие понятия как "паломническая деятельность" и "паломник". Ранее паломники попадали под действие закона об основах туризма, где была определена категория "туризма в религиозных целях".
Паломником считается лицо, которое совершает поездки для посещения религиозных мест и проведения религиозных обрядов. Организовывать такие поездки может сам паломник, либо религиозное объединение. В рамках паломнической деятельности предусмотрена организация религиозных мероприятий.
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