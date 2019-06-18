Госдума узаконила статус паломника

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, который регулирует паломническую деятельности в России. Отныне в российском законодательстве появятся такие понятия как "паломническая деятельность" и "паломник". Ранее паломники попадали под действие закона об основах туризма, где была определена категория "туризма в религиозных целях".



Сотни паломников, включая россиян, встретили Рождество в Вифлееме / Новости от 07.01.2019 09:22

Паломником считается лицо, которое совершает поездки для посещения религиозных мест и проведения религиозных обрядов. Организовывать такие поездки может сам паломник, либо религиозное объединение. В рамках паломнической деятельности предусмотрена организация религиозных мероприятий.