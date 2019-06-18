Жительнице Перми запретили ставить в церкви принесенную ею свечку.
Об этом женщина рассказала в сообществе "Нетипичная Пермь" социальной сети "ВКонтакте".
По словам пермячки, в церкви за ней "как коршун" наблюдала "бабулька". Увидев, что прихожанка принесла свечу с собой, она начала возмущаться.
"Бабулька" заявила, что приносить свечки с собой не разрешает батюшка церкви. Да и свечка, купленная вне церкви, не сработает - никакого благословения не будет, уверяла служительница.
Она предложила жительнице Перми дать церкви тысячу на ремонт. Тогда, отметила бабушка, свечку можно будет поставить.
Отметим, что история вызвала широкий отклик у общественности.
Но секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка в случившемся не видит ничего предосудительного. Покупая свечку, объяснил священнослужитель, прихожане жертвуют деньги на существование церкви.
Это необходимо, считает Андрей Литовка - здания храмов, мол, достаточно энергоемкие и требуют больших трат.
Есть люди, отметил Литовка, что ставят свои свечи, но при этом жертвуют деньги на церковь. Простое же сжигание церквей, по словам секретаря Пермской епархии РПЦ, не приносит никакой пользы ни для человека, ни для церкви.
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