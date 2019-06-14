В Мордовии священники освящают водоемы для предотвращения несчастных случаев

Священники в Мордовии совместно с сотрудниками регионального МЧС приступили к освящению мест массового купания для предотвращения несчастных случаев среди отдыхающих. Подобная практика в регионе действует с 2017 года.



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"Православный священник читает молебен на берегу, обходит водоём с кадилом, окропляет святой водой пляж и спасательный пост", - описывает обряд пресс-служба МЧС.

Освящение мест купания проводится в рамках сотрудничества ведомства с мордовской митрополией.

"Сотрудники МЧС готовы взаимодействовать с другими государственными структурами, общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей", - уточнили в министерстве.