Священники в Мордовии совместно с сотрудниками регионального МЧС приступили к освящению мест массового купания для предотвращения несчастных случаев среди отдыхающих. Подобная практика в регионе действует с 2017 года.
"Православный священник читает молебен на берегу, обходит водоём с кадилом, окропляет святой водой пляж и спасательный пост", - описывает обряд пресс-служба МЧС.
Освящение мест купания проводится в рамках сотрудничества ведомства с мордовской митрополией.
"Сотрудники МЧС готовы взаимодействовать с другими государственными структурами, общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей", - уточнили в министерстве.
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