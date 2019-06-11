Конгрегация католического образования выпустила доклад под названием "Он создал их мужчиной и женщиной", в котом критикуется современная концепция гендерной идентичности, "уничтожающая природу".
Как уточняет телеканал BBC, 31-страничный документ является пособием для работающих с детьми монахинь и священников. В докладе подчеркивается, что концепция гендера приводит не только к кризису образования, но и разрушает традиционное понятие семьи. Переменная сексуальная идентичность основывается лишь "на сомнительном понимании свободы". В основу такого понимания ставятся изменчивые человеческие чувства, а не Бог, подчеркивают авторы.
"Священное писание показывает мудрость решений Создателя, который дал человеку его тело, его мужскую и женскую сущность", - сказано в докладе.
Документ еще не подписан Франциском, однако содержит некоторые цитаты из его выступлений. Авторы доклада призывают уважать всех людей, не забывая при этом про "истинную природу человека".
В организации ЛГБТ-католиков США отметили, что пособие является опасным для сексуальных меньшинств, а Ватикан отсылает общественность "обратно в Средние века".
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