"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом

Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет решил созвать поместный православный собор Киевского патриархата вопреки уставу ПЦУ.



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"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", — сказал он.

Патриарх намерен обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить и поддержать УПЦ КП от "любого посягательства". Он также заявил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, поскольку он закрепляет переход церкви из одной зависимости в другую. Документ он подписал лишь потому, что не смог ознакомиться с его содержанием до времени голосования.

"Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?", — задавался вопросом Филарет.

Напомним, 24 мая глава ПЦУ митрополит Епифаний не смог убедить Филарета в том, что его церкви больше не существует. Почетный патриарх отказался присягнуть на верность уставу новой структуры, в основу которой и легла УПЦ КП.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Александрийский Феодор ІІ выступил с призывом "покаяться" к главе непризнанного в православном мире Киевского патриархата Филарета.

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