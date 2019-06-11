Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет решил созвать поместный православный собор Киевского патриархата вопреки уставу ПЦУ.
"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", — сказал он.
Патриарх намерен обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить и поддержать УПЦ КП от "любого посягательства". Он также заявил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, поскольку он закрепляет переход церкви из одной зависимости в другую. Документ он подписал лишь потому, что не смог ознакомиться с его содержанием до времени голосования.
"Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?", — задавался вопросом Филарет.
Напомним, 24 мая глава ПЦУ митрополит Епифаний не смог убедить Филарета в том, что его церкви больше не существует. Почетный патриарх отказался присягнуть на верность уставу новой структуры, в основу которой и легла УПЦ КП.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Александрийский Феодор ІІ выступил с призывом "покаяться" к главе непризнанного в православном мире Киевского патриархата Филарета.
Читайте по теме: Чем опасно единение с католиками?
Отец Ярослав (Шипов): Православие на Украине отдаляется от России
Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.