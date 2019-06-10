Папа Римский Франциск захотел посетить Ирак в 2020 году

Папа Римский Франциск планирует посетить Ирак в следующем году. Об этом он заявил во время своего выступления на аудиенции в поддержку восточных католических церквей.



Папа Римский процитировал Достоевского / Новости от 05.02.2019 02:24

"Настойчивая мысль сопровождает меня, когда я думаю про Ирак, куда хочу поехать в следующем году, что он должен иметь возможность смотреть в будущее и не возвращаться к бесконечным конфликтам региональных сил", - передает его слова портал Vatican News.

Понтифик также напомнил про сложную ситуацию, сложившуюся на Украине и в Сирии. "Я не забываю Украину, чтобы мог найти мир ее народ, раны которого, вызванные конфликтом, я пытался смягчить", - сказал Франциск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что папа Римский Франциск примет в Ватикане президента России Владимира Путина. Встреча должна состояться 4 июля и станет уже третьей по счету.

Как уточняет итальянское агентство ANSA, российский лидер обсудит с Франциском текущие международные проблемы, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны рассмотрят выдвинутые Москвой претензии в отношении украинских греко-католиков. Россия обвиняет их в содействии расколу в православном мире.

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